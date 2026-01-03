Seine-Maritime. Accident de voiture : deux blessés, dont un grave, transportés à l'hôpital

Les pompiers sont intervenus dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier vers 23h au niveau de la rocade nord-est située sur la D489 au niveau de la sortie de Montivilliers. Selon eux, cet accident a impliqué un seul véhicule qui s'est embrasé. Les quatre occupants sont parvenus à sortir et les flammes du véhicule ont été maîtrisées.

Deux blessés

Dans cet accident, une jeune femme de 17 ans a été grièvement blessée, elle a été conduite au centre hospitalier Monod du Havre et un homme de 22 ans a été plus légèrement blessé, il a été transporté à la clinique des Orneaux.

Un homme de 20 ans et une femme de 19 ans, indemnes, ont été laissés sur les lieux.