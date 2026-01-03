En ce moment Parce qu'on ne sait jamais Christophe MAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Accident de voiture : deux blessés, dont un grave, transportés à l'hôpital

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, un accident s'est produit sur la D489 à hauteur de la sortie de Montivilliers près du Havre. Deux personnes ont été blessées dont l'une grièvement.

Publié le 03/01/2026 à 07h53 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Accident de voiture : deux blessés, dont un grave, transportés à l'hôpital
Les pompiers sont intervenus dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier sur la D489 au niveau de la sortie de Montivilliers pour un accident. Deux personnes ont été blessées.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers sont intervenus dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier vers 23h au niveau de la rocade nord-est située sur la D489 au niveau de la sortie de Montivilliers. Selon eux, cet accident a impliqué un seul véhicule qui s'est embrasé. Les quatre occupants sont parvenus à sortir et les flammes du véhicule ont été maîtrisées.

Deux blessés

Dans cet accident, une jeune femme de 17 ans a été grièvement blessée, elle a été conduite au centre hospitalier Monod du Havre et un homme de 22 ans a été plus légèrement blessé, il a été transporté à la clinique des Orneaux.

Un homme de 20 ans et une femme de 19 ans, indemnes, ont été laissés sur les lieux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 100€ Découvrir
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Accident de voiture : deux blessés, dont un grave, transportés à l'hôpital
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple