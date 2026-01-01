Météo. L'Orne et la Mayenne placés en vigilance jaune : du verglas attendu ce soir sur les routes

La prochaine nuit sera encore fraîche. Les pluies sont attendues dans la soirée du jeudi 1er janvier sur la Normandie. Dans l'Orne, les précipitations seront verglaçantes. Météo-France a donc classé ce département et celui de la Mayenne en vigilance jaune neige-verglas jeudi soir de 22h jusqu'au vendredi matin à 10h. Les températures devraient frôler les valeurs négatives dans la nuit, en particulier à Domfront et à Mortagne-au-Perche. Des brouillards sont attendus sur ces secteurs vendredi matin. De faibles averses sont programmées dans l'après-midi avec des maximales à 5 °C près d'Alençon.

Un message de prudence

"Restez vigilants, notamment si vous êtes amenés à prendre la route", prévient la préfecture de l'Orne. Il est recommandé de contacter le 115 si vous voyez des personnes vulnérables dehors.