Accident mortel dans la Manche. Une cagnotte lancée pour soutenir la famille de deux des victimes

La solidarité s'organise après un accident qui a coûté la vie à un jeune homme, le soir de Noël à Sainte-Croix-Hague dans le Cotentin. Une voiture avait percuté un gibier, entraînant le décès d'une personne et en blessant cinq autres personnes. La sœur du disparu s'est retrouvée dans le coma après le choc.

13 500€ déjà récoltés

Une cagnotte en ligne a été mise en place sur la plateforme Leetchi, vendredi 26 décembre, par Brandon Vassel pour soutenir les proches des victimes. "J'ai créé la cagnotte pour venir en aide et en soutien à la famille de Mathis Dijoux qui est tragiquement décédé dans un accident de voiture", indique le fondateur de la cagnotte, qui a "une grosse pensée" pour le défunt.

En deux jours, le projet a mobilisé plus de 411 donateurs. Ils ont donné plus de 13 500 euros, sur les 20 000 euros que prévoit la cagnotte. Les messages de soutien affluent, à la suite de la nouvelle tragique. La cagnotte doit rester ouverte jusqu'à vendredi 2 janvier.