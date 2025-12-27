Calvados. Un homme de 60 ans en urgence absolue après un feu d'appartement

Un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble a pris feu, à Lion-sur-Mer, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre. Un homme de 60 ans a été transporté au CHU de Caen en urgence absolue.

Trois personnes relogées

Les flammes se sont propagées à la toiture et au logement mitoyen. Appelés peu avant 1h du matin, les 34 pompiers mobilisés ont finalement maîtrisé l'incendie avec deux lances.

Au total, trois personnes ont été évacuées et relogées dans leur famille.