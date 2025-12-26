[Photos] Manche. Il a transformé la maison de ses parents en atelier du père Noël : attention, c'est votre dernière chance pour la visiter !

Envie de réaliser une dernière sortie avant la fin des vacances ? Si la plupart des festivités se terminent après Noël, la maison illuminée de Jimmy reste ouverte. Les visiteurs peuvent découvrir ce site situé à Beaumont-Hague, dans le Cotentin, gratuitement tous les jours jusqu'au dimanche 4 janvier de 17h30 à 19h. Depuis 2020, Jimmy Bourget a transformé le terrain de ses parents en véritable parc illuminé : plus de 6 kilomètres de guirlandes, 90 objets lumineux… L'œil se perd dans les nombreux décors représentant la banquise, le pôle Nord ou le trajet du père Noël.

Le père Noël accueille les visiteurs, même après le 25 décembre. - Julien Rojo

"Je décorais depuis longtemps la maison. En 2020, des passants se sont arrêtés au portail. De fil en aiguille, cela s'est transformé en maison du père Noël", se souvient Jimmy Bourget. Impossible pour lui de chiffrer le budget des guirlandes, l'immense collection a été collectée au fil des années. "Tous les ans, les décors changent. Je fais les plans dans ma tête. Je commence à tout déballer et réparer en août", explique ce professionnel de la petite enfance.

Le terrain compte plus de six kilomètres de guirlandes. - Julien Rojo

6 000 visiteurs en un mois

Ses efforts, et ceux de ses parents, sont récompensés. La maison illuminée a reçu plus de 6 000 visiteurs depuis son ouverture, fin novembre. Ils sont encore nombreux à se rendre sur le site. "On a beaucoup aimé l'année dernière. Donc on en profite, c'est une très jolie animation dans le coin", s'enthousiasment Julien et sa famille. Même constat pour Charline. "Cela fait plusieurs fois que l'on vient, on est toujours émerveillé", poursuit cette habitante. Les visiteurs peuvent signer un livre d'or et laisser un don à la fin de leur passage. Ils sont entièrement reversés à l'association Rêves, qui vient en aide aux enfants malades. Un garçon de Flamanville, Mathéo, va pouvoir bénéficier d'un stage de pilotage d'une voiture de course. "Grâce à votre très grande générosité et vos nombreuses visites nous allons pouvoir parrainer un deuxième enfant. Il s'agit d'Ethan, 10 ans qui souhaite séjourner à Disneyland Paris !" conclut Jimmy Bourget, sur les réseaux sociaux.

Jimmy Bourget a recréé la maison et l'atelier du père Noël. - Julien Rojo