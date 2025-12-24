Normandie. Où va-t-il neiger à Noël ? Les zones les plus exposées selon un expert météo

En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Société. La probabilité est désormais très élevée : un épisode neigeux va concerner une partie de la Normandie dans la nuit du mercredi 24 décembre 2025. Toutes les zones ne sont pas logées à la même enseigne. Christopher Bribet, expert de Météo Basse-Normandie, détaille les secteurs concernés, le timing et les impacts possibles, notamment sur les routes.

Publié le 24/12/2025 à 16h01 - Par Mathilde Rabaud
Neige en Normandie cette nuit : voici les endroits où elle est annoncée.

A quelques heures de l'échéance, les modèles météo convergent. La neige est désormais très probable, dans la nuit de mercredi 24 décembre même si, comme toujours, le risque zéro n'existe pas. "Le sud de l'Orne est le secteur avec le risque le plus élevé", explique Christopher Bribet, fondateur de Météo Basse-Normandie.

Dans le détail, les secteurs les plus exposés se situent :

  • au sud de l'Orne,
  • dans les collines du Perche,
  • plus largement dans l'intérieur des terres.

A l'inverse, le Calvados, ainsi que le centre et le nord de la Manche, devraient rester en marge de cet épisode.

Pour connaître le contexte météo global : Trois départements en vigilance jaune pour le réveillon de Noël, jusqu'à -10 degrés ressentis.

Pas de neige attendue en Haute-Normandie

Pour ceux qui espéraient quelques flocons plus au nord, la réponse est claire. "Aucune neige n'est attendue sur la Seine-Maritime", confirme Christopher Bribet.

Les Seinomarins resteront donc à l'écart de cet épisode, avec des conditions hivernales mais sans précipitations neigeuses.

La goutte froide, moteur de cet épisode neigeux très localisé

Si la situation est aujourd'hui plus lisible, c'est grâce à un élément bien identifié : la fameuse goutte froide. "Les modèles ont encore évolué ces dernières heures en raison du positionnement de la goutte froide sur la France", précise l'expert.

Son scénario est désormais bien établi :

  • arrivée par l'est de la Normandie entre 00h et 1h,
  • progression vers l'ouest au fil de la nuit,
  • évacuation en début de matinée, vers 8h – 9h.

Un passage rapide mais suffisamment actif pour provoquer des chutes de neige sur certains secteurs.

Collines et intérieur des terres : les zones clairement favorisées

Le relief fera toute la différence cette nuit.

"Les collines du Perche et les terres en général sont les plus favorables. Le littoral sera exclu de cet épisode", indique Christopher Bribet.

Les communes et secteurs situés autour de Domfront, Argentan, Mortagne-au-Perche, mais aussi Avranches et Verneuil-sur-Avre, figurent parmi les zones les plus susceptibles d'observer des flocons, selon les tendances de Météo France.

A quoi va ressembler cette neige ?

Pas de chutes abondantes à l'horizon. "Il s'agira d'une neige fine, en petite quantité, plutôt un saupoudrage", détaille l'expert.

Les cumuls resteront faibles, avec :

  • jusqu'à 1 à 2cm maximum localement,
  • surtout sur le sud de la Manche et l'Orne.

La neige peut-elle tenir au sol ?

Oui… mais brièvement. "Une légère tenue au sol est possible, mais la fonte sera rapide", explique Christopher Bribet.

La douceur relative des sols limitera la durée de cet épisode blanc, même si le réveil pourrait être légèrement hivernal dans certains secteurs. "L'épisode sera très court et bref", résume Chris.

Attention au risque de verglas sur les routes ce 25 décembre

Si la neige reste limitée, le risque principal concerne les déplacements. "Un léger risque de verglas est possible, notamment dans les zones les plus ombragées", prévient l'expert.

Les automobilistes sont donc invités à la prudence, en particulier dans l'intérieur des terres et les secteurs vallonnés, où les températures pourraient passer temporairement sous le seuil critique.

Pour suivre l'évolution en temps réel

La situation reste à surveiller heure par heure.
Christopher Bribet propose un suivi très régulier sur sa chaîne Météo Basse-Normandie, avec des mises à jour en temps réel.

