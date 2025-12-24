En ce moment Too Sweet HOZIER
Macé. "Mettre un peu de magie dans les transports" : cette société décore ses taxis avant le réveillon de Noël

Loisir. A Macé, près de Sées, la société de transports ALPJ a décoré plusieurs de ses taxis, avant les fêtes de fin d'année. La moitié des chauffeurs, qui transportent notamment des enfants en situation de handicap, ont joué le jeu.

Publié le 24/12/2025 à 14h19 - Par Martin Patry
Les chauffeurs de l'entreprise ALPJ ont décoré leurs taxis avant les fêtes de fin d'année. - Courtoisie

A Macé, la société ALPJ voulait "mettre un peu de magie de Noël dans les transports", lance Karim Layelman, chargé de la partie commerciale de l'entreprise. Depuis le début du mois de décembre, plusieurs chauffeurs de taxi roulent avec des guirlandes et autres décorations lumineuses accrochées sur leur véhicule.

Faire sourire les enfants

La société ALPJ transporte notamment des enfants en situation de handicap. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs participé aux décorations des taxis. "Ceux qui le pouvaient ont fabriqué des petites étoiles, des sapins, détaille Karim Layelman. L'objectif, c'était de leur offrir une fin d'année qui soit la plus agréable possible", poursuit-il.

Karim Layelman sur le sujet

Les chauffeurs qui ont joué le jeu ont été récompensés dans le cadre d'un concours organisé par l'entreprise. "C'était la première fois que l'on organisait quelque chose de collectif. On aimerait bien reconduire ce genre de projet pour Pâques, annonce Karim Layelman. On a vu que ça marchait auprès des enfants. Quand ils montent dans le véhicule et qu'ils voient que tout est lumineux, c'est un chouette moment. La lumière sur leur visage, il n'y a rien de plus beau", conclut-il.

