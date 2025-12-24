Caen Athletic Club. Un salarié mis à pied pour de potentiels actes "inappropriés et inacceptables", le parquet saisi

Que s'est-il passé au Caen Athletic Club ? Le 13 décembre, un bureau exceptionnel s'est réuni pour acter la mise à pied à titre conservatoire d'un salarié du club d'athlétisme. La raison ? "De potentiels agissements inappropriés et inacceptables." Plus tard, le 17 décembre, le président Loïc Revert a décidé de démissionner de ses fonctions au sein du club.

Une association luttant contre la pédocriminalité invitée

Afin de soutenir les licenciés du club, l'association Silence à l'écoute interviendra le 7 janvier. Chacun pourra en rencontrer les membres. Silence à l'écoute est une structure basée à Evreux dans l'Eure, qui a pour objectif "d'accompagner les victimes de violences sexuelles dans l'enfance".

Le Caen Athletic Club dit prendre "acte très sérieusement, avec sévérité et impartialité de cette situation". Les signalements nécessaires de la situation ont été faits, auprès du procureur de la République de Caen, de la Fédération française d'Athlétisme, et du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.