Football. Un joueur décède après un match : vague d'émotion dans l'Orne

Sécurité. Dimanche 9 novembre, un joueur de l'US Flérienne est décédé à l'issue d'un match de football. Une mort brutale qui suscite une vague d'émotion dans le milieu ornais.

Publié le 11/11/2025 à 09h11 - Par Lilian Fermin
L'US Flérienne est en deuil après le décès dimanche 9 novembre de l'un de ses joueurs à l'issue d'une rencontre de football.

Profonde émotion à Flers et dans tout le milieu du football ornais. Le club de l'US Flérienne indique avoir perdu un joueur à l'issue d'une rencontre dimanche 9 novembre. Après avoir disputé la rencontre, Sait Yildirim est décédé. Il laisse derrière lui une épouse, deux filles, et une "immense tristesse." 

La cagnotte dépasse les 10 000€

"Son dernier cri de guerre, son dernier sourire, son dernier souffle, il les a partagés ici, parmi nous, sur ce terrain qu'il aimait tant", écrit le président de la formation Ugur Kisa, saluant un homme "toujours le sourire aux lèvres", qui "incarnait les valeurs de notre club." 

Pour soutenir la famille du défunt, une cagnotte en ligne a été mise en place. Ce mardi 11 novembre matin, elle comptabilisait déjà plus de 10 000€.

