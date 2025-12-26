Orne. Choc entre un tracteur et une voiture : deux victimes

Les faits ont eu lieu en soirée, ce jeudi 25 décembre. A hauteur de Ceaucé, au sud de Domfront, un accident impliquant un tracteur agricole avec une remorque et une voiture est survenu.
Les sapeurs-pompiers sur place
Vers 18h, les deux véhicules se sont percutés sur la RD962 en direction de Mayenne. Les sapeurs-pompiers sont intervenus afin de prendre en charge les deux blessés, transportés dans un état "léger" vers l'hôpital de Flers. La gendarmerie s'est également rendue sur place.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.