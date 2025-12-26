Orne. Choc entre un tracteur et une voiture : deux victimes

Les faits ont eu lieu en soirée, ce jeudi 25 décembre. A hauteur de Ceaucé, au sud de Domfront, un accident impliquant un tracteur agricole avec une remorque et une voiture est survenu.

A lire aussi. Flers. Une personne grièvement blessée dans un accident de la route

Les sapeurs-pompiers sur place

Vers 18h, les deux véhicules se sont percutés sur la RD962 en direction de Mayenne. Les sapeurs-pompiers sont intervenus afin de prendre en charge les deux blessés, transportés dans un état "léger" vers l'hôpital de Flers. La gendarmerie s'est également rendue sur place.