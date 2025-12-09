En ce moment Tchi Cum Bah SUPERBUS
Manche. Grave accident dans le Cotentin : une femme de 84 ans blessée dans un choc avec un tracteur

Sécurité. Seize sapeurs-pompiers du Cotentin sont intervenus sur un accident grave survenu lundi 8 décembre en début de journée. Un tracteur et un véhicule léger sont impliqués.

Publié le 09/12/2025 à 08h40, mis à jour le 09/12/2025 à 08h44 - Par Julien Rojo
Manche. Grave accident dans le Cotentin : une femme de 84 ans blessée dans un choc avec un tracteur
Une femme de 84 ans a été grièvement blessée après un choc entre un tracteur et un véhicule. - Illustration

Un grave accident s'est produit lundi 8 décembre entre une voiture et un tracteur, dans le secteur du Pied Sablon sur la commune de Fermanville, à l'est de Cherbourg. Seize sapeurs-pompiers de Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville et Cherbourg sont venus en aide, vers 10h30, aux trois blessés.

Deux victimes blessées, dont une grave

Une femme de 84 ans a dû être désincarcérée de son véhicule et transportée par le Samu 50 dans un état grave au centre hospitalier du Cotentin. Un autre blessé léger, un homme de 46 ans, a lui aussi été évacué. La dernière personne impliquée, un retraité de 80 ans est indemne. Il a été laissé sur place par les secours.

Manche. Grave accident dans le Cotentin : une femme de 84 ans blessée dans un choc avec un tracteur
