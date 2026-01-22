Un accident s'est produit mercredi 21 janvier entre un tracteur et une voiture à Montfarville, au sud de Barfleur, dans la rue de Barville. A la suite de la collision, cinq pompiers et deux véhicules de Saint-Pierre-Eglise ont été déployés vers 12h23 pour porter secours à une victime. Le conducteur de la voiture, un homme de 36 ans, a été blessé légèrement et évacué vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.
Cotentin. Collision entre une voiture et un tracteur : un homme se retrouve à l'hôpital
Sécurité. Un accident entre une voiture et un tracteur s'est déroulé mercredi 21 janvier dans le Cotentin, près de Barfleur.
Publié le 22/01/2026 à 08h55 - Par Julien Rojo
