En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Saint-Lô. Recrudescence de vols et tentatives d'effraction dans les commerces du centre-ville

Sécurité. De nouveaux faits de vols et tentatives d'effraction commis dans les commerces du centre-ville de Saint-Lô.

Publié le 21/01/2026 à 10h39 - Par Thierry Valoi
Saint-Lô. Recrudescence de vols et tentatives d'effraction dans les commerces du centre-ville
De nouveaux faits de cambriolages et tentatives de cambriolage de commerces ont été constatés à Saint-Lô. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le week-end dernier, les 17 et 18 janvier, plusieurs vols et tentatives de vol par effraction ont été constatés dans des commerces du centre-ville de Saint-Lô. 5 faits ont été répertoriés. Ils se sont principalement déroulés de nuit, à la suite de bris de vitrines.

La police cherche à identifier les auteurs

La police, actuellement en charge des investigations, travaille sur la base d'éléments sérieux afin d'identifier les auteurs de ces actes, indique le commissariat de la ville.

Face à cette situation, la police renouvelle son appel à la vigilance à destination des commerçants. "Il est fortement recommandé de vider les fonds de caisse, ainsi que les monnayeurs et systèmes de paiement, et de les laisser ouverts en dehors des heures d'ouverture. Ces mesures visent à limiter les dégradations inutiles lors d'éventuelles tentatives d'effraction." Les commerçants sont également invités à solliciter des conseils de sûreté auprès du service de police afin d'adapter au mieux leurs dispositifs de prévention.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Saint-Lô. Recrudescence de vols et tentatives d'effraction dans les commerces du centre-ville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple