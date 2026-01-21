Saint-Lô. Recrudescence de vols et tentatives d'effraction dans les commerces du centre-ville

Depuis le week-end dernier, les 17 et 18 janvier, plusieurs vols et tentatives de vol par effraction ont été constatés dans des commerces du centre-ville de Saint-Lô. 5 faits ont été répertoriés. Ils se sont principalement déroulés de nuit, à la suite de bris de vitrines.

La police cherche à identifier les auteurs

La police, actuellement en charge des investigations, travaille sur la base d'éléments sérieux afin d'identifier les auteurs de ces actes, indique le commissariat de la ville.

Face à cette situation, la police renouvelle son appel à la vigilance à destination des commerçants. "Il est fortement recommandé de vider les fonds de caisse, ainsi que les monnayeurs et systèmes de paiement, et de les laisser ouverts en dehors des heures d'ouverture. Ces mesures visent à limiter les dégradations inutiles lors d'éventuelles tentatives d'effraction." Les commerçants sont également invités à solliciter des conseils de sûreté auprès du service de police afin d'adapter au mieux leurs dispositifs de prévention.