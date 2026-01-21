Dives-sur-Mer. Ils incendient deux bus et volent un véhicule : les deux délinquants retrouvés et condamnés

Le 8 octobre, deux bus étaient incendiés à Dives-sur-Mer, dans le Calvados. Un incendie de nature criminelle. En exploitant les images de vidéosurveillance, les données téléphoniques et la géolocalisation, les policiers ont mené une enquête approfondie pour retrouver la trace des auteurs.

12 et 15 mois de prison

Il s'avère que les deux hommes mis en cause ont aussi volé des cartes bancaires. Ils ont également dérobés puis détruits des véhicules par incendie, et mis le feu à plusieurs conteneurs à déchets.

Mercredi 14 janvier, les deux délinquants ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ils ont ensuite été jugés en comparution immédiate. "Ils ont été condamnés à 12 et 15 mois d'emprisonnement, avec interdiction d'entrer en contact entre eux pendant trois ans, ainsi que de cinq ans d'inéligibilité", décrivent les policiers.