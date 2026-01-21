La mairie de Lessay lance l'alerte, mardi 20 janvier. Elle a été prévenue d'un démarchage abusif sur la commune. Une personne se ferait passer pour un éboueur de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche (COCM) depuis le mardi midi, et essaierait de vendre des calendriers. Il s'agirait d'un homme brun, âgé d'environ 45 ans, avec un anorak noir et gilet jaune. "Cette personne n'est pas mandatée par la mairie ni par la COCM", précise la mairie. La municipalité invite les habitants, notamment vulnérables, à la vigilance.
Lessay. Un démarchage abusif en cours
Sécurité. La mairie de Lessay alerte sur un démarchage abusif repéré mardi 20 janvier dans la matinée.
Publié le 21/01/2026 à 08h33 - Par Thibault Lecoq
