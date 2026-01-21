Lessay. Un démarchage abusif en cours

La mairie de Lessay lance l'alerte, mardi 20 janvier. Elle a été prévenue d'un démarchage abusif sur la commune. Une personne se ferait passer pour un éboueur de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche (COCM) depuis le mardi midi, et essaierait de vendre des calendriers. Il s'agirait d'un homme brun, âgé d'environ 45 ans, avec un anorak noir et gilet jaune. "Cette personne n'est pas mandatée par la mairie ni par la COCM", précise la mairie. La municipalité invite les habitants, notamment vulnérables, à la vigilance.