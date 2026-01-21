En ce moment Je ne sais pas Joyce JONATHAN
La Hague. EDF signe un contrat pour alimenter l'usine d'Orano pendant 10 ans

Economie. L'usine de recyclage nucléaire Orano prévoit un chantier de grande ampleur dans les prochaines années dans La Hague : l'Aval du Futur. Pour alimenter les besoins énormes en énergie, l'industriel a signé un contrat d'électricité à long terme avec EDF.

Publié le 21/01/2026 à 09h49 - Par Julien Rojo
L'industriel Orano a signé un contrat sur 10 ans avec EDF. - Julien Rojo

Les usines d'Orano vont continuer à tourner. Selon L'Usine Nouvelle, le producteur d'électricité EDF a signé un contrat avec le spécialiste du nucléaire Orano pour alimenter ses usines. EDF doit fournir un volume de 500GWh par an pendant 10 ans à plusieurs sites du groupe au logo jaune : les sites de recyclage de combustibles à La Hague et à Marcoule (Gard), à l'usine d'enrichissement d'uranium de Tricastin (Vaucluse) et au site de conversion d'uranium à Malvési, près de Narbonne.

D'où viennent ces contrats ?

Ces "contrats de fourniture d'électricité nucléaire" sont un type de contrat proposé par EDF depuis fin 2023 à des sites industriels nécessitant beaucoup d'énergie. "Les partenaires ont ainsi accès à un approvisionnement en électricité bas carbone pendant 10 ou 15 ans en France, à des prix reflétant les coûts du parc nucléaire et donc décorrélés des prix des marchés de gros", explique EDF sur son site. En échange de ces prix fixés à l'avance, l'entreprise électrique sécurise des fonds et l'industriel supporte une partie des risques liés à la production des réacteurs. Auparavant, les prix de l'électricité venant du nucléaire étaient encadrés par un mécanisme de régulation (ARENH). Commencé en 2011, il a pris fin le 31 décembre dernier pour répondre à la réglementation européenne.

