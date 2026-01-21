La Hague. EDF signe un contrat pour alimenter l'usine d'Orano pendant 10 ans

Les usines d'Orano vont continuer à tourner. Selon L'Usine Nouvelle, le producteur d'électricité EDF a signé un contrat avec le spécialiste du nucléaire Orano pour alimenter ses usines. EDF doit fournir un volume de 500GWh par an pendant 10 ans à plusieurs sites du groupe au logo jaune : les sites de recyclage de combustibles à La Hague et à Marcoule (Gard), à l'usine d'enrichissement d'uranium de Tricastin (Vaucluse) et au site de conversion d'uranium à Malvési, près de Narbonne.

D'où viennent ces contrats ?

Ces "contrats de fourniture d'électricité nucléaire" sont un type de contrat proposé par EDF depuis fin 2023 à des sites industriels nécessitant beaucoup d'énergie. "Les partenaires ont ainsi accès à un approvisionnement en électricité bas carbone pendant 10 ou 15 ans en France, à des prix reflétant les coûts du parc nucléaire et donc décorrélés des prix des marchés de gros", explique EDF sur son site. En échange de ces prix fixés à l'avance, l'entreprise électrique sécurise des fonds et l'industriel supporte une partie des risques liés à la production des réacteurs. Auparavant, les prix de l'électricité venant du nucléaire étaient encadrés par un mécanisme de régulation (ARENH). Commencé en 2011, il a pris fin le 31 décembre dernier pour répondre à la réglementation européenne.