Municipales 2026. La maire Frédérique Boury révèle sa candidature et sa nouvelle liste pour Port-Bail-sur-Mer

La bataille électorale s'intensifie à Port-Bail-sur-Mer. La maire sortante de cette commune nouvelle, Frédérique Boury, a déclaré dimanche 18 janvier sa candidature pour sa propre succession. Sa liste, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, comporte 29 colistiers, dont neuf membres de l'équipe actuelle. "J'ai choisi ces femmes et ces hommes pour leur diversité, leur expertise et compétence, leur sympathie, leurs idées, leur motivation et surtout parce qu'ils aiment notre commune", explique l'élue. Elle considère que les neuf conseillers déjà présents "seront les gardiens de la mémoire des dossiers et de la stabilité technique". Cinq places sont ouvertes pour les personnes désirant rejoindre la liste.

Frédérique Boury entourée de sa liste pour Port-Bail-sur-Mer. - Frédérique Boury

Nommée au poste après la démission de François Rousseau en mai 2023, Frédérique Boury a déclaré avoir "une méthode de travail qui ne va pas être la même". Elle souhaite que sa candidature soit placée sous le signe de la proximité, la transparence avec des points réguliers sur l'avancement des projets en commission et la co-construction avec les habitants.

Ses projets pour la commune

L'élue sortante revient sur quelques réalisations durant son mandat : rénovation du gymnase, l'entretien des trois églises, création du logement d'urgence, une mutuelle communale, prolongement de la voie verte vers la gare… Son programme sera dévoilé dans les mois suivants. Il abordera notamment les thèmes de la solidarité, la proximité, l'environnement et la surveillance des plages. Elle indique cependant poursuivre les chantiers engagés : rénovation de l'intérieur de l'église Notre-Dame, rénovation de deux rues dans le centre-bourg de Portbail, la rénovation énergétique de l'école maternelle et primaire de Portbail. Côté sécurité, Frédérique Boury estime que la présence actuelle d'un agent de surveillance de la voie publique est suffisante, mais se dit ouverte à la vidéosurveillance sur des "points embêtants" du territoire. Des réunions publiques avec les habitants sont prévues à Saint-Lô-d'Ourville, Belleville et Portbail. Les dates de ces rendez-vous seront communiquées prochainement. C'est la troisième liste déclarée à Portbail, après celle de Philippe Crinon et Michel Cloupeau.



