Municipales 2026. Michel Cloupeau et son équipe se mobilisent pour la mairie de Port-bail-sur-mer

Politique. Ancien spécialiste dans l'hôtellerie, le conseiller municipal d'opposition Michel Cloupeau déclare sa candidature sans étiquette pour la mairie de Port-Bail-sur-Mer. 

Publié le 19/01/2026 à 07h50 - Par Julien Rojo
Municipales 2026. Michel Cloupeau et son équipe se mobilisent pour la mairie de Port-bail-sur-mer
Michel Cloupeau (au centre) et ses colistiers font campagne. - Teddy Boudier - Photo transmise par le candidat

Michel Cloupeau se prépare pour la mairie de Port-Bail-sur-Mer. Ce conseiller municipal d'opposition a dévoilé sa candidature début janvier. Il connaît bien le territoire et la gestion : il a été directeur d'exploitation dans le secteur hôtelier pendant de nombreuses années, notamment au Village Vacances Familles de Port-Bail-sur-Mer. "Je veux aider et être à l'écoute de la commune", précise le candidat.

Ses projets

Une de ses grandes priorités sera le renforcement du pôle santé. Il souhaite également plus de transparence financière, notamment en menant un audit financier rapide des comptes municipaux. "C'est un tout nouvel élan pour Port-Bail. Nous ne voulons pas que nos finances soient opaques", poursuit Michel Cloupeau. Côté commerce, il a exprimé sa volonté de travailler avec l'association des commerçants pour développer l'attractivité de la commune. Dans cette perspective, il souhaite aussi embaucher un chargé de communication et d'animation à plein temps à la mairie. Il évoque aussi l'ouverture d'un débat sur la création d'une police municipale et l'installation de caméras.

29 colistiers : "C'est une équipe"

Sa liste de 29 colistiers est déjà complète. "Ce n'est pas une seule personne qui dirige, c'est une équipe", avance Michel Cloupeau. Il doit rencontrer, avec ses soutiens, la population des trois anciennes communes (Portbail, Saint-Lô-d'Ourville, Denneville) lors de marchés et de plusieurs rendez-vous.

Des réunions publiques sont organisées :

  • samedi 28 février à Saint-Lô-d'Ourville à 20h,
  • vendredi 6 mars à 20h à la salle Saint-Hélier de Belleville,
  • jeudi 12 mars à la salle polyvalente de Portbail.

Municipales 2026. Michel Cloupeau et son équipe se mobilisent pour la mairie de Port-bail-sur-mer
