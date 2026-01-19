En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Un motard flashé à 218km/h sur la RN13

Sécurité. Vendredi 16 janvier, un motocycliste a été interpellé par les gendarmes du Calvados dans le Bessin. Sur la RN13, il roulait à 218km/h, soit presque le double de la vitesse autorisée.

Publié le 19/01/2026 à 08h46 - Par Lilian Fermin
Calvados. Un motard flashé à 218km/h sur la RN13
La moto du délinquant a été immobilisée vendredi 16 janvier par les gendarmes. - Gendarmerie du Calvados

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un très grand excès de vitesse qui a été constaté sur la RN13, dans le Bessin, vendredi 16 janvier. Un motard a été flashé à 218km/h sur la route, une "vitesse folle" regrettent les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Loup-Hors. Pour rappel, la vitesse y est limitée à 110km/h.

De grandes répercussions possibles

Le contrevenant a été arrêté et son véhicule immobilisé. Les forces de l'ordre rappellent que depuis quelques semaines, un excès de vitesse d'au moins 50km/h constitue un délit. Le motard est susceptible d'écoper d'une peine allant jusqu'à 3 mois de prison, et une amende de 3 750€, avec inscription au casier judiciaire. "Enfin, une peine complémentaire est également possible avec entre autres, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus, ou encore la confiscation du véhicule", ajoutent les gendarmes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. Un motard flashé à 218km/h sur la RN13
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple