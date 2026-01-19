En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Religion. Le pape Léon XIV invité à Lisieux par monseigneur Habert

Religion. Pour la première fois depuis 2020, un évêque de Bayeux-Lisieux a prononcé ses vœux en ce mois de janvier. Monseigneur Habert en a profité pour rappeler avoir invité le pape Léon XIV à venir dans le Calvados, et notamment à Lisieux.

Publié le 19/01/2026 à 10h22 - Par Lilian Fermin
Religion. Le pape Léon XIV invité à Lisieux par monseigneur Habert
Monseigneur Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, a évoqué dans son allocution les élections municipales, témoignant "son admiration et soutien" aux élus locaux de terrain.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour la première fois depuis 2020, l'évêque de Bayeux-Lisieux présentait ses vœux en début d'année. Monseigneur Habert a réitéré devant son auditoire sa volonté de paix, qu'elle soit internationale, nationale ou encore intérieure. Après être revenu sur les moments marquants de 2025, comme le jubilé des pauvres organisé pour la première fois, l'homme d'Eglise a évoqué le décès du pape François Ier, remplacé depuis par Léon XIV. Un nouveau souverain pontife aux racines normandes. "Je l'ai invité à venir dans le diocèse", affirme ainsi Jacques Habert, qui a envoyé au Vatican une lettre pour féliciter le natif de Chicago après son élection. "Mais nous sommes des milliers d'évêques à l'avoir fait", sourit-il.

Selon monseigneur Habert, "ses origines et la fidélité à ceux qui l'ont porté durant son enfance" pourraient être un plus en faveur de son diocèse. "Si Léon XIV venait en France, il viendrait dans les grands lieux symboliques", explique-t-il. Ainsi, une visite de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux pourrait tenir la corde.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
lot bricolage
lot bricolage Saint-Vincent-de-Reins (69240) 25€ Découvrir
blouson de cuir
blouson de cuir Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
PEDALIER D'APPARTEMENT
PEDALIER D'APPARTEMENT Saint-Vincent-de-Reins (69240) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Religion. Le pape Léon XIV invité à Lisieux par monseigneur Habert
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple