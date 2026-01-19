Religion. Le pape Léon XIV invité à Lisieux par monseigneur Habert

Pour la première fois depuis 2020, l'évêque de Bayeux-Lisieux présentait ses vœux en début d'année. Monseigneur Habert a réitéré devant son auditoire sa volonté de paix, qu'elle soit internationale, nationale ou encore intérieure. Après être revenu sur les moments marquants de 2025, comme le jubilé des pauvres organisé pour la première fois, l'homme d'Eglise a évoqué le décès du pape François Ier, remplacé depuis par Léon XIV. Un nouveau souverain pontife aux racines normandes. "Je l'ai invité à venir dans le diocèse", affirme ainsi Jacques Habert, qui a envoyé au Vatican une lettre pour féliciter le natif de Chicago après son élection. "Mais nous sommes des milliers d'évêques à l'avoir fait", sourit-il.

Selon monseigneur Habert, "ses origines et la fidélité à ceux qui l'ont porté durant son enfance" pourraient être un plus en faveur de son diocèse. "Si Léon XIV venait en France, il viendrait dans les grands lieux symboliques", explique-t-il. Ainsi, une visite de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux pourrait tenir la corde.