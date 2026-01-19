Laval. La fréquentation du centre-ville en hausse en décembre, pas dans les commerces

La fréquentation du centre-ville de Laval au mois de décembre a été meilleure qu'à la même période en 2024. La Ville a comptabilisé 1 697 000 visites pendant les Lumières de Laval, soit presque 60 000 visites de plus que l'année précédente. La durée moyenne de visite s'établit à 97 minutes en décembre 2025, contre 90 minutes en décembre 2024. Le pic de fréquentation du mois a été atteint lors de la semaine du marché de Noël.

Comment sont calculées ces données ? Les données présentées sont issues de l'outil MyTraffic, basé sur des données de géolocalisation anonymisées. La fréquentation dite dynamique correspond à une visite dès lors qu'une personne reste plus de 10 minutes dans la zone étudiée. Une même personne est comptabilisée une seule fois par jour, mais peut être comptée plusieurs fois sur un mois en cas de visites à des dates différentes.

La part des visiteurs extérieurs à Laval Agglomération a été plus élevée en décembre que sur l'ensemble de l'année, "confortant l'un des enjeux des Lumières de Laval de renforcer l'attractivité de la ville", précise le communiqué de la Ville. En décembre, 36 % des visiteurs résidaient hors du territoire de Laval Agglo, contre 29,4 % sur l'année entière.

Une fréquentation dans les commerces pas à la hauteur des espérances

Comme chaque année à cette même période, les commerces du centre-ville ont connu un regain de consommation grâce aux fêtes de fin d'année. Ce regain n'a pas été à la hauteur des espérances, selon l'association Laval Cœur de Commerce. "Il y a des commerces en proximité de la place du 11-Novembre qui ont constaté que l'année dernière, avec une place en travaux, ils ont mieux travaillé que cette année", souligne Matthieu Le Cozler, chargé de développement de l'association.

Cela s'explique notamment par la baisse du panier moyen. "La tension économique se fait sentir et les commerçants de proximité en paient le prix immédiatement", note Matthieu Le Cozler. Sur l'année entière, le commerce lavallois en 2025 s'est maintenu dans la lignée de 2024.