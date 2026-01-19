En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Laval. La fréquentation du centre-ville en hausse en décembre, pas dans les commerces

Economie. La Ville de Laval a comptabilisé près de 1 700 000 visites dans son centre-ville au mois de décembre. Cette hausse de fréquentation ne s'est pas ressentie dans les commerces.

Publié le 19/01/2026 à 11h33 - Par Simon Lebaron
Laval. La fréquentation du centre-ville en hausse en décembre, pas dans les commerces
Les visiteurs étaient nombreux tout au long du mois de décembre en centre-ville de Laval. - Fred Martin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La fréquentation du centre-ville de Laval au mois de décembre a été meilleure qu'à la même période en 2024. La Ville a comptabilisé 1 697 000 visites pendant les Lumières de Laval, soit presque 60 000 visites de plus que l'année précédente. La durée moyenne de visite s'établit à 97 minutes en décembre 2025, contre 90 minutes en décembre 2024. Le pic de fréquentation du mois a été atteint lors de la semaine du marché de Noël.

Comment sont calculées ces données ?

Les données présentées sont issues de l'outil MyTraffic, basé sur des données de géolocalisation anonymisées. La fréquentation dite dynamique correspond à une visite dès lors qu'une personne reste plus de 10 minutes dans la zone étudiée. Une même personne est comptabilisée une seule fois par jour, mais peut être comptée plusieurs fois sur un mois en cas de visites à des dates différentes.

La part des visiteurs extérieurs à Laval Agglomération a été plus élevée en décembre que sur l'ensemble de l'année, "confortant l'un des enjeux des Lumières de Laval de renforcer l'attractivité de la ville", précise le communiqué de la Ville. En décembre, 36 % des visiteurs résidaient hors du territoire de Laval Agglo, contre 29,4 % sur l'année entière.

Une fréquentation dans les commerces pas à la hauteur des espérances

Comme chaque année à cette même période, les commerces du centre-ville ont connu un regain de consommation grâce aux fêtes de fin d'année. Ce regain n'a pas été à la hauteur des espérances, selon l'association Laval Cœur de Commerce. "Il y a des commerces en proximité de la place du 11-Novembre qui ont constaté que l'année dernière, avec une place en travaux, ils ont mieux travaillé que cette année", souligne Matthieu Le Cozler, chargé de développement de l'association.

Cela s'explique notamment par la baisse du panier moyen. "La tension économique se fait sentir et les commerçants de proximité en paient le prix immédiatement", note Matthieu Le Cozler. Sur l'année entière, le commerce lavallois en 2025 s'est maintenu dans la lignée de 2024.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
lot bricolage
lot bricolage Saint-Vincent-de-Reins (69240) 25€ Découvrir
blouson de cuir
blouson de cuir Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
PEDALIER D'APPARTEMENT
PEDALIER D'APPARTEMENT Saint-Vincent-de-Reins (69240) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Laval. La fréquentation du centre-ville en hausse en décembre, pas dans les commerces
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple