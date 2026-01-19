Manche. Trois accidents de la route font trois blessés dont un enfant

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à trois reprises pour des accidents de la circulation dimanche 18 janvier dans le département de la Manche.

Collision entre deux voitures à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Un peu après 13 heures, une collision impliquant deux voitures s'est produite à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le quartier de la Demi-Lune.

Une femme âgée de 20 ans a été blessée et transportée vers le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Une voiture seule en cause à Biville

Environ une demi-heure plus tard, les secours sont intervenus à Biville, au lieu-dit le Pont Brebion, pour un accident impliquant un seul véhicule.

Un enfant de 8 ans a été légèrement blessé, mais son état a nécessité son transport vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.

Un septuagénaire blessé au Teilleul

Enfin, un peu après 17h30, un accident s'est produit au Teilleul, au lieu-dit La Mare.

Un homme âgé de 76 ans, seul en cause, a été blessé et évacué vers le centre hospitalier d'Avranches.