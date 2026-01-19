En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manche. Trois accidents de la route font trois blessés dont un enfant

Sécurité. Trois accidents de la route se sont produits dimanche 18 janvier dans la Manche. Trois personnes sont blessées dont un enfant.

Publié le 19/01/2026 à 09h09 - Par Thierry Valoi
Manche. Trois accidents de la route font trois blessés dont un enfant
Trois blessés dans trois accidents de la route dans la Manche. - Thierry Valoi

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à trois reprises pour des accidents de la circulation dimanche 18 janvier dans le département de la Manche.

Collision entre deux voitures à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Un peu après 13 heures, une collision impliquant deux voitures s'est produite à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le quartier de la Demi-Lune.
Une femme âgée de 20 ans a été blessée et transportée vers le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Une voiture seule en cause à Biville

Environ une demi-heure plus tard, les secours sont intervenus à Biville, au lieu-dit le Pont Brebion, pour un accident impliquant un seul véhicule.
Un enfant de 8 ans a été légèrement blessé, mais son état a nécessité son transport vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.

Un septuagénaire blessé au Teilleul

Enfin, un peu après 17h30, un accident s'est produit au Teilleul, au lieu-dit La Mare.
Un homme âgé de 76 ans, seul en cause, a été blessé et évacué vers le centre hospitalier d'Avranches.


