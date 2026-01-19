En ce moment End Of Beginning DJO
Calvados. Elle utilise sa fille pour voler une bijouterie : des objets volés à Disneyland retrouvés chez elle

Sécurité. Une femme a été interpellée après avoir volé une bijouterie à Deauville à la mi-décembre. Elle se servait de sa fille de 7 ans pour dérober son butin.

Publié le 19/01/2026 à 08h34 - Par Lilian Fermin
Certains des bijoux volés par la femme interpellée. - Police nationale du Calvados

Elle a dérobé au total 56 bagues. Le casse a eu lieu le 19 décembre à Deauville, dans une bijouterie. Une femme s'y rend avec sa fille de 7 ans, et utilise cette dernière pour détourner l'attention de la vendeuse. Elle quitte ensuite les lieux avec un préjudice estimé à 6 515€.

Prison avec sursis à son procès

"Rapidement mobilisés, les policiers de Deauville ont mené une enquête rigoureuse, associant auditions de témoins et exploitation minutieuse des images de vidéoprotection, permettant l'identification et l'interpellation de la suspecte à son domicile", expliquent désormais les forces de l'ordre. Au domicile de la femme, tous les bijoux volés ont été retrouvés, mais pas que. Les policiers ont mis la main sur une importante somme d'argent en liquide, ou encore des objets volés au parc Disneyland, en région parisienne.

La femme a depuis été jugée, et a écopé de 6 mois de prison avec sursis, assortis d'une obligation de travail et de soins.

