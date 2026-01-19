Handball. La JS Cherbourg solidifie son équipe et recrute un joueur hongrois

La JS Cherbourg régale ses supporteurs. En quelques jours, le club de handball a fait plusieurs annonces sur les réseaux sociaux. L'emblématique n°35, l'ailier gauche Léo Weber, prolonge sa collaboration avec le club manchois jusqu'en 2028. Le joueur de 26 ans est apparu dans une vidéo sur la page officielle du club, en train de dessiner "2028" avec du sirop sur des crêpes. Un message qui a bien résonné auprès des fans des Mauves. "Arrivé au club avec ambition et détermination, Léo Weber s'est rapidement imposé comme un élément important de l'effectif grâce à sa régularité, son engagement et son efficacité sur le terrain", explique la direction de l'équipe sur son site. Le handballeur, originaire de Saint-Malo, va donc passer une décennie à Cherbourg, depuis son arrivée en juillet 2018 au centre d'entraînement de la JS Cherbourg.

Réa Barnabas en renfort

L'autre grande annonce est la venue du joueur Réa Barnabas, pour remplacer Hugo Barradas de Lima. Le demi-centre portugais s'est blessé à la jambe en décembre face à Caen. Son remplaçant est d'origine hongroise. Agé de 23 ans et mesurant 1,83m, Réa Barnabas jouait encore récemment pour l'équipe islandaise Stjarnan. "Allez, les Mauves", lance-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la JS Cherbourg. Il devrait rester dans le Cotentin jusqu'à la fin de saison 2025-2026. La JS Cherbourg doit affronter amicalement à domicile Saran vendredi 23 janvier. Le match contre Caen, le 6 février prochain, est déjà complet.