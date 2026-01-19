En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le Havre. On l'a étudié à l'école : les archives du poète Raymond Queneau confiées à la Ville

Culture. Jusqu'ici conservé à Verviers, en Belgique, un fonds important d'archives de Raymond Queneau a été remis à la Ville du Havre, ville natale de l'écrivain, dimanche 18 janvier. Plus de 100m linéaires de documents, comprenant des manuscrits, des gouaches, des épreuves d'imprimeries ou encore des coupures de presse.

Publié le 19/01/2026 à 10h59 - Par Célia Caradec
Arrivé au printemps au Havre, le fonds a été remis officiellement au maire, Edouard Philippe, par Jean-François Chefneux, échevin de la culture de la Ville de Verviers. - Nicolas Bram

Tous les écoliers qui apprennent ses poèmes ne le savent sans doute pas, mais c'est au Havre qu'est né Raymond Queneau, en 1903. Cinquante ans tout juste après sa mort, une grande partie des archives de l'écrivain ont été officiellement confiées à sa ville natale, dimanche 18 janvier, à l'occasion du festival littéraire Le Goût des Autres. Un don de la Ville de Verviers, en Belgique, où ces documents étaient conservés depuis son décès.

Pourquoi Le Havre ?

"A sa mort, en 1976, un centre de documentation avait été créé à Verviers, à l'initiative de son ami poète et bibliothécaire André Blavie, en lien avec le fils de Queneau. Au fil des ans, il s'est enrichi, et la ville belge est devenue un centre d'étude consacré à l'œuvre de l'écrivain", éclaire Dominique Rouet, directeur de la valorisation des patrimoines, au Havre. A la faveur d'une rénovation d'ampleur à la bibliothèque de Verviers, la commune belge a entrepris de faire don des archives au Havre, "qui est, en dehors de Paris, l'endroit où étaient déjà conservés le plus de documents originaux liés à Queneau".

Dominique Rouet

Manuscrits, disques, articles…

Ce sont donc "plus de 100 mètres linéaires de documents" qui viennent enrichir le fonds de la bibliothèque patrimoniale Armand Salacrou, au Havre. Cet ensemble regroupe des livres, des manuscrits, des coupures de presse mais aussi "des disques de Juliette Greco ou Zizi Jeanmaire qui interprètent des poèmes de Queneau dont nous conservions déjà les manuscrits originaux", énumère Dominique Rouet.

Queneau a aussi réalisé des gouaches, des dessins.Queneau a aussi réalisé des gouaches, des dessins. - Célia Caradec

"On retrouve aussi les premières épreuves imprimées de la majorité de ses romans", des documents comportant des annotations de l'auteur, "qui permettent de comprendre le processus de création, comment on passe de l'idée au produit fini, c'est-à-dire le livre en librairie".

Dominique Rouet

Un grand auteur

L'arrivée de ces documents au Havre est la concrétisation d'une volonté André Duroméa, maire du Havre de 1971 à 1994, qui avait plaidé pour leur conservation dans la cité océane, à la mort de l'écrivain.

"Raymond Queneau a toujours fait des clins d'œil au Havre dans ses œuvres", rappelle Dominique Rouet, même si l'auteur a quitté la ville à l'âge de 18 ans pour étudier à Paris. Un grand écrivain, fondateur de l'Oulipo (groupe de recherche littéraire), "qui excellait aussi bien dans les lettres que dans les chiffres et a suscité beaucoup d'études".

Pratique. Un temps de découverte, de présentation et d'échanges autour de l'univers de Raymond Queneau est organisé jeudi 22 janvier à 18h, à la bibliothèque Armand Salacrou du Havre. Gratuit sur inscription via bibliotheques.lehavre.fr.

Queneau a aussi réalisé des gouaches, des dessins. - Célia Caradec

