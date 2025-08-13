En ce moment Dance The Night DUA LIPA
Le Havre. Tunnel Sainte-Marie, Normandy… Trois parcours de course à pied pour découvrir le patrimoine

Patrimoine. L'Association de sauvetage du patrimoine havrais organise pour la première fois une journée de courses à pied à travers différents sites patrimoniaux, dimanche 12 octobre. Sur le tracé : le Normandy, le tunnel Sainte-Marie ou les remparts du fort de Tourneville.

Publié le 13/08/2025 à 11h08 - Par Célia Caradec
Le Havre. Tunnel Sainte-Marie, Normandy… Trois parcours de course à pied pour découvrir le patrimoine
Le Normandy sera le point de départ des courses. - Célia Caradec

La tête et les jambes ! Un nouvel événement sportif voit le jour au Havre, afin de mettre en valeur plusieurs sites patrimoniaux de la cité océane. La première Course du Patrimoine, organisée par l'Association de sauvetage du patrimoine havrais (ASPH) se déroulera dimanche 12 octobre.

Les tracés des différents parcours amèneront les coureurs à traverser des lieux emblématiques, comme le théâtre Le Normandy, le tunnel Sainte-Marie, le fort de Tourneville, le parc Hauser ou encore les charmants escaliers qui relient ville basse et ville haute. "C'est l'occasion de mettre en avant le patrimoine et de découvrir différemment certains lieux qui seront ouverts pour l'occasion", souligne Christopher Vimare, président de l'ASPH.

Soutenir le patrimoine havrais

Trois formats sont au programme : une course chronométrée de 6km (10€) et une course chronométrée de 10km (15€) qui partiront à 10h et une marche patrimoniale de 4km (4 à 8€) qui partira à 11h. Des courses pour les enfants (5€), avec des parcours de 300 à 500m selon les âges (de 6 à 10 ans) s'élanceront à 8h45. Le Normandy, dont la réouverture officielle est prévue en novembre, sera le point de départ et d'arrivée de ces courses.

Les fonds récoltés lors des inscriptions permettront de financer les activités de l'ASPH, qui entretient notamment le tunnel Sainte-Marie et a participé à la renaissance du Normandy. "Nous avons des projets ambitieux pour les mois à venir, notamment finaliser les équipements qui feront rouler le trolleybus que nous rénovons et adapter le tunnel à un ancien tramway proposé par un musée", confie Christopher Vimare.

Le tunnel Sainte-Marie sera par ailleurs ouvert à l'occasion des journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Pratique. Courses prévues le dimanche 12 octobre. Informations, tarifs et inscriptions en ligne sur asph-asso.fr.

