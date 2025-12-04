En ce moment Can't stop the feeling Justin TIMBERLAKE
Transports. Ils recrutent : qui sont ces enquêteurs dans les rues de Cherbourg ?

Mobilité. L'agence Alyce mène une enquête publique pour déterminer les habitudes de transport des citoyens du Cotentin. La société embauche pour mener à bien sa mission.

Publié le 04/12/2025 à 15h33, mis à jour le 04/12/2025 à 15h49 - Par Julien Rojo
Annick Douauy Bourgeois de la société Alyce, pilote l'enquête publique sur les transports. - Julien Rojo

Depuis novembre, les habitants de Valognes et de Cherbourg peuvent croiser à leur porte, ou par téléphone, des enquêteurs. Ces agents de la société Alyce sont mandatés par trois collectivités manchoises (le Cotentin, la Baie du Cotentin et la Côte Ouest Centre Manche) pour en savoir plus sur les habitudes de déplacement des habitants. "On ne peut pas se baser sur l'instinct pour dire 'je vais mettre une jolie route ou un joli bus à tel endroit'. Pour cela, il faut des données statistiques fiables", explique la cheffe de bureau Annick Duguay Bourgeois. Elle pilote, depuis ses locaux à Cherbourg, le déroulement de l'enquête.

5 000 personnes tirées au sort

5 000 personnes dans tout le Cotentin vont être tirées au sort dans le territoire. Une partie sera contactée par téléphone. Les habitants de Valognes et de l'agglomération de Cherbourg pourront recevoir la visite d'un enquêteur. "La rencontre peut se faire avec ou sans rendez-vous. Cela dure entre un quart d'heure, jusqu'à une heure", poursuit Annick Duguay Bourgeois. L'étude se conclura en mars prochain. Les résultats devraient être rendus publics en fin d'année 2026.

L'enquête s'intéresse aux déplacements des habitants de tout les secteurs du Cotentin.L'enquête s'intéresse aux déplacements des habitants de tout les secteurs du Cotentin. - Julien Rojo

Un secteur qui recrute

En attendant, la société Alyce recrute une quinzaine d'enquêteurs pour conclure l'étude. Les candidats sont formés pendant deux jours. Ils sont ensuite rémunérés selon le nombre d'enquêtes et avec des primes. Les candidats peuvent postuler à emc.cotentin@alyce.fr ou au 07 45 00 70 57.

Galerie photos
L'enquête s'intéresse aux déplacements des habitants de tout les secteurs du Cotentin. - Julien Rojo

