Festival Cabourg, Mon Amour. Les premiers noms de la programmation annoncés avec un premier chapitre entièrement féminin

On profite du soleil, de la vue sur la mer, on y mange des huîtres les pieds dans le sable, mais surtout : on y danse bercé par les sons des artistes émergents. Le festival Cabourg, Mon Amour, revient pour une douzième édition sur la plage du Cap Cabourg, du 18 au 20 juin. Quatre artistes féminines viennent d'être annoncées ce jeudi 4 décembre pour amorcer la programmation.

Il s'agit de Vendredi sur Mer, P.R2B, Valentine Groove et Maëm, la régionale de l'étape.

Les femmes au cœur du festival

"Un premier chapitre entièrement féminin, complété par l'artiste Edith Caron à qui la conception de l'affiche 2026 a été confiée, prolongeant l'engagement de Cabourg, Mon Amour pour une meilleure représentation des femmes dans l'industrie musicale", exprime fièrement le festival.

Les pass Marée Basse ouvrent ce jeudi pour les trois jours au prix de 69€, avant d'atteindre les 89€. Tous les pass en "blind date", c'est-à-dire sans connaître la programmation, ont déjà trouvé preneur.