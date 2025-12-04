En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Festival Cabourg, Mon Amour. Les premiers noms de la programmation annoncés avec un premier chapitre entièrement féminin

Loisir. Le festival Cabourg, Mon Amour, revient pour une nouvelle édition du 18 au 20 juin 2026, sur la plage de la station balnéaire normande. Les premiers noms viennent d'être dévoilés.

Publié le 04/12/2025 à 12h00 - Par Lilian Fermin
Festival Cabourg, Mon Amour. Les premiers noms de la programmation annoncés avec un premier chapitre entièrement féminin
La plage de Cabourg est le magnifique décor du festival qui se tient les pieds dans le sable. - Cabourg, Mon Amour

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On profite du soleil, de la vue sur la mer, on y mange des huîtres les pieds dans le sable, mais surtout : on y danse bercé par les sons des artistes émergents. Le festival Cabourg, Mon Amour, revient pour une douzième édition sur la plage du Cap Cabourg, du 18 au 20 juin. Quatre artistes féminines viennent d'être annoncées ce jeudi 4 décembre pour amorcer la programmation.

Il s'agit de Vendredi sur Mer, P.R2B, Valentine Groove et Maëm, la régionale de l'étape.

Les femmes au cœur du festival

"Un premier chapitre entièrement féminin, complété par l'artiste Edith Caron à qui la conception de l'affiche 2026 a été confiée, prolongeant l'engagement de Cabourg, Mon Amour pour une meilleure représentation des femmes dans l'industrie musicale", exprime fièrement le festival.

Les pass Marée Basse ouvrent ce jeudi pour les trois jours au prix de 69€, avant d'atteindre les 89€. Tous les pass en "blind date", c'est-à-dire sans connaître la programmation, ont déjà trouvé preneur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Festival Cabourg, Mon Amour. Les premiers noms de la programmation annoncés avec un premier chapitre entièrement féminin
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple