Cabourg Mon Amour. Le rappeur caennais Jyeuhair s'invite pour l'édition 2025

Après les quatre premiers noms annoncés pour l'édition 2025 du festival Cabourg Mon Amour, un cinquième s'ajoute à la liste. Il fait son retour sur la plage de Cabourg, il s'agit du Caennais Jyeuhair. Révélé par "Nouvelle Ecole" où il fut l'un des artistes les plus acclamés de la saison, Jyeuhair se distingue par son univers artistique singulier et puissant. Auteur-compositeur et producteur, il crée des morceaux d'une sincérité désarmante où se mêlent pop, rap, électro et afrobeat.

Avec son nouvel album MYLNUI, sorti fin novembre, il confirme son statut d'artiste hybride et novateur et sa capacité à séduire un public toujours plus large. Pour rappel, le festival Cabourg Mon Amour se tiendra les 19, 20 et 21 juin 2025.