Météo. Risque d'orages et d'inondations en Normandie en fin de semaine : la vigilance jaune déclenchée

La chaleur s'installe de nouveau en Normandie, mais cela ne devrait pas durer longtemps, et se dégrader avant le week-end. Météo France place l'ensemble de la région en vigilance jaune aux orages à compter du vendredi 18 juillet après-midi. La Manche, le Calvados et l'Orne sont également en vigilance jaune pluie-inondations.

• A lire aussi. Caen la Mer. Une quarantaine de stations pour traquer la chaleur et amener la fraîcheur en ville

Le point par département

Les orages devraient arriver par le sud du pays. C'est l'Orne qui sera d'abord concernée, avec une alerte jaune déclenchée à 15h, puis une heure plus tard dans la Manche et le Calvados. Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure sont eux placés en vigilance à compter de 17h. Les cinq départements sont ensuite concernés jusqu'au moins le milieu de la nuit. Ces prévisions de Météo France sont pour le moment provisoires, et sont amenées à évoluer au fil des heures.

De son côté, le site spécialité Keraunos évoque un "risque d'orages très pluvieux en Normandie".