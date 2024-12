Météo France a placé les départements de la Manche et du Calvados en vigilance orange pour vent, et la Seine-Maritime et l'Orne en vigilance jaune ce samedi 7 décembre jusqu'à minuit. Précisions.

Des vigilances orange dans la Manche et le Calvados

En raison de la tempête Darragh et des intempéries prévues, la Manche et le Calvados ont été placés en vigilance orange par Météo France pour vent. Le département calvadosien est également placé en vigilance jaune pour crues, pluie et inondation.

Des vigilances jaunes pour la Seine-Maritime, l'Orne et l'Eure

Ce samedi 7 décembre jusqu'à minuit, la Seine-Maritime, l'Orne et l'Eure ont été placés en vigilance jaune pour vent, pluie et inondation et crues, toujours par Météo France.

Dimanche 8 décembre, Météo France place le Calvados, la Seine-Maritime, l'Orne et l'Eure en vigilance jaune pour vent, pluie et inondation et crues et la Manche, en vigilance jaune pour vent.