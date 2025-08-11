En ce moment SK8ER BOI AVRIL LAVIGNE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix

Société. Valentin, éleveur normand et figure marquante de la saison 19 de "L'amour est dans le pré", revient sur son histoire avec Flavie, bouleversée par la maladie… et sur une décision de Karine Le Marchand, à ce sujet, qui lui est restée en travers. Une (sur)médiatisation qu'il aurait bien aimé éviter.

Publié le 11/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix
"L'amour est dans le pré" : Valentin (Manche) ne voulait pas parler du cancer de Flavie, Karine Le Marchand est passée outre. - ADP saison 19

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En 2024, Valentin, éleveur manchois, rencontrait Flavie dans l'émission culte de M6. Très vite, la prétendante lui confia être atteinte d'un cancer, un moment particulièrement difficile à encaisser. "Imaginez… après seulement 15 jours de relation, apprendre une telle nouvelle… C'était dur", confie-t-il dans une interview exclusive accordée à Télé Star publiée le 9 août.

Un parcours marqué par l'émotion et la maladie

Si leur histoire s'est terminée quelques mois plus tard, Valentin garde un souvenir intense de cette période. Le décès de sa grand-mère, survenu peu après la rupture, a renforcé son besoin de se recentrer sur lui-même. "Aujourd'hui, je profite de mon célibat pour me ressourcer", explique-t-il.

Le reproche de Valentin à Karine Le Marchand

Lors du pré-bilan tourné à Paris, Flavie avait publiquement évoqué sa maladie face aux caméras, sous l'œil de Karine Le Marchand. Un choix de mise en avant fait par l'animatrice et Flavie que Valentin n'a pas validé. "Je n'étais pas pour… Comme Flavie médiatisait tout, il n'y avait plus de vie privée. Cela a précipité la fin de notre couple", affirme-t-il.

Sans animosité mais avec franchise, l'agriculteur estime que "personne n'a besoin de savoir tout ce que je fais". Un point de vue rare dans l'univers très exposé de la télé-réalité romantique.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Un bilan positif malgré les désaccords

Un an après, Valentin reconnaît que L'amour est dans le pré a changé sa vie. "La vie incognito, c'est terminé", plaisante-t-il. L'expérience lui a permis de s'ouvrir, de se détendre face aux caméras et de tisser des amitiés solides avec les autres participants.

Aujourd'hui, il regarde la saison 20 avec curiosité… et un brin de compétition. "Je leur souhaite de faire mieux que nous, mais ça sera compliqué", sourit-il. Et si l'occasion se présentait, il ne dirait pas non à un retour devant les téléspectateurs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple