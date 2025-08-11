"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix

En 2024, Valentin, éleveur manchois, rencontrait Flavie dans l'émission culte de M6. Très vite, la prétendante lui confia être atteinte d'un cancer, un moment particulièrement difficile à encaisser. "Imaginez… après seulement 15 jours de relation, apprendre une telle nouvelle… C'était dur", confie-t-il dans une interview exclusive accordée à Télé Star publiée le 9 août.

Un parcours marqué par l'émotion et la maladie

Si leur histoire s'est terminée quelques mois plus tard, Valentin garde un souvenir intense de cette période. Le décès de sa grand-mère, survenu peu après la rupture, a renforcé son besoin de se recentrer sur lui-même. "Aujourd'hui, je profite de mon célibat pour me ressourcer", explique-t-il.

Le reproche de Valentin à Karine Le Marchand

Lors du pré-bilan tourné à Paris, Flavie avait publiquement évoqué sa maladie face aux caméras, sous l'œil de Karine Le Marchand. Un choix de mise en avant fait par l'animatrice et Flavie que Valentin n'a pas validé. "Je n'étais pas pour… Comme Flavie médiatisait tout, il n'y avait plus de vie privée. Cela a précipité la fin de notre couple", affirme-t-il.

Sans animosité mais avec franchise, l'agriculteur estime que "personne n'a besoin de savoir tout ce que je fais". Un point de vue rare dans l'univers très exposé de la télé-réalité romantique.

Un bilan positif malgré les désaccords

Un an après, Valentin reconnaît que L'amour est dans le pré a changé sa vie. "La vie incognito, c'est terminé", plaisante-t-il. L'expérience lui a permis de s'ouvrir, de se détendre face aux caméras et de tisser des amitiés solides avec les autres participants.

Aujourd'hui, il regarde la saison 20 avec curiosité… et un brin de compétition. "Je leur souhaite de faire mieux que nous, mais ça sera compliqué", sourit-il. Et si l'occasion se présentait, il ne dirait pas non à un retour devant les téléspectateurs.