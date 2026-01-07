Le Havre. Un nouveau centre pour les échographies, des examens de plus en plus prescrits

C'est un examen pour lequel les délais s'allongent, hors urgence. Au Havre, il faut en moyenne trois mois pour obtenir un rendez-vous afin de réaliser une échographie, pour des troubles musculosquelettiques, ou réaliser une imagerie du foie, des reins, de la thyroïde ou des organes génitaux, par exemple. Un nouveau pôle dédié à cette discipline a vu le jour fin 2025, au cœur du centre médical François Ier. Piloté par le groupe Nora Imagerie, qui compte une trentaine de radiologues sur la Normandie, il dispose de trois salles d'échographie équipées de matériel dernier cri.

Des manipulateurs spécialisés en échographie

Son concept repose sur une collaboration accrue entre un radiologue et deux manipulateurs spécialisés en échographie et Doppler (examen des vaisseaux sanguins). "Le manipulateur réalise le travail d'acquisition des images, les mesures, les volumes… Il sollicite le radiologue pour éventuellement contrôler les images et surtout dès qu'il y a une image qui interpelle pour lui demander son avis et participer activement au compte rendu", détaille Grégory Madeleine, manipulateur spécialisé en Doppler. Une montée en compétences qui "renforce le rôle de soignant et le contact avec le médecin".

Des manipulateurs spécialisés collaborent avec les radiologues, dans ce centre. - Célia Caradec

Sur ce site, "on peut faire à trois personnes quasiment le double d'échographies par rapport à un site standard", estime le Dr Nicolas Puech, président de Nora Imagerie, dans un contexte tendu où les spécialistes ne sont pas assez nombreux pour faire face à la demande. "Au Havre, trois à quatre radiologues à temps plein supplémentaires seraient nécessaires", souligne le Dr Marc Migraine, directeur général. D'autant que ces examens, sans rayons, sont de plus en plus prescrits. "La technologie se perfectionne et il y a de nouvelles indications pour des examens de l'oreille interne, le dépistage du cancer des poumons, toutes les articulations, etc.", poursuit Nicolas Puech.

Des créneaux pour les urgences

Chaque semaine, au Havre, 80 créneaux sont réservés pour les urgences non vitales, grâce à un partenariat avec l'association Sextant 76. Des échographies peuvent être réalisées sous 48h, sur demande des médecins généralistes. "Et surtout, en cas d'imprévu, il faut impérativement prévenir, pour permettre à quelqu'un de profiter du rendez-vous", rappellent les médecins, qui déplorent les trop nombreux "lapins".