En ce moment Lemonade Louis TOMLINSON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Un nouveau centre pour les échographies, des examens de plus en plus prescrits

Santé. Un pôle d'échographie a ouvert fin 2025 au centre médical François Ier, piloté par Nora Imagerie. Les manipulateurs spécialisés y jouent un rôle clé, qui permettra à terme de doubler le nombre d'examens par rapport à un centre classique.

Publié le 07/01/2026 à 08h44 - Par Célia Caradec
Le Havre. Un nouveau centre pour les échographies, des examens de plus en plus prescrits
Le centre d'échographie compte trois échographes modernes. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un examen pour lequel les délais s'allongent, hors urgence. Au Havre, il faut en moyenne trois mois pour obtenir un rendez-vous afin de réaliser une échographie, pour des troubles musculosquelettiques, ou réaliser une imagerie du foie, des reins, de la thyroïde ou des organes génitaux, par exemple. Un nouveau pôle dédié à cette discipline a vu le jour fin 2025, au cœur du centre médical François Ier. Piloté par le groupe Nora Imagerie, qui compte une trentaine de radiologues sur la Normandie, il dispose de trois salles d'échographie équipées de matériel dernier cri.

Des manipulateurs spécialisés en échographie

Son concept repose sur une collaboration accrue entre un radiologue et deux manipulateurs spécialisés en échographie et Doppler (examen des vaisseaux sanguins). "Le manipulateur réalise le travail d'acquisition des images, les mesures, les volumes… Il sollicite le radiologue pour éventuellement contrôler les images et surtout dès qu'il y a une image qui interpelle pour lui demander son avis et participer activement au compte rendu", détaille Grégory Madeleine, manipulateur spécialisé en Doppler. Une montée en compétences qui "renforce le rôle de soignant et le contact avec le médecin".

Des manipulateurs spécialisés collaborent avec les radiologues, dans ce centre.Des manipulateurs spécialisés collaborent avec les radiologues, dans ce centre. - Célia Caradec

Sur ce site, "on peut faire à trois personnes quasiment le double d'échographies par rapport à un site standard", estime le Dr Nicolas Puech, président de Nora Imagerie, dans un contexte tendu où les spécialistes ne sont pas assez nombreux pour faire face à la demande. "Au Havre, trois à quatre radiologues à temps plein supplémentaires seraient nécessaires", souligne le Dr Marc Migraine, directeur général. D'autant que ces examens, sans rayons, sont de plus en plus prescrits. "La technologie se perfectionne et il y a de nouvelles indications pour des examens de l'oreille interne, le dépistage du cancer des poumons, toutes les articulations, etc.", poursuit Nicolas Puech.

Des créneaux pour les urgences

Chaque semaine, au Havre, 80 créneaux sont réservés pour les urgences non vitales, grâce à un partenariat avec l'association Sextant 76. Des échographies peuvent être réalisées sous 48h, sur demande des médecins généralistes. "Et surtout, en cas d'imprévu, il faut impérativement prévenir, pour permettre à quelqu'un de profiter du rendez-vous", rappellent les médecins, qui déplorent les trop nombreux "lapins".

Reportage - un nouveau centre d'échographie au Havre

Galerie photos
Des manipulateurs spécialisés collaborent avec les radiologues, dans ce centre. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Un nouveau centre pour les échographies, des examens de plus en plus prescrits
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple