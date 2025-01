Le Havre. Un forum des métiers du soin organisé au cœur de l'hôpital

Alors que les élèves de terminale pourront prochainement formuler des vœux d'orientation, le groupe hospitalier du Havre (GHH) organise un forum des métiers du soin, au cœur même de l'hôpital Monod à Montivilliers, samedi 11 janvier. Une vingtaine de professions paramédicales seront représentées.

Ouvert à tous

"C'est une façon d'ouvrir l'hôpital à la ville et de le découvrir dans un autre contexte, souligne Marc Bordier, coordonnateur général des soins au GHH, et de répondre aux questions des jeunes et des parents à la veille de l'ouverture de Parcoursup." Destiné notamment aux lycéens, ce forum qui se déroulera de 9h à 17h dans le hall nord de l'hôpital est ouvert à tous, "y compris à des adultes en voie de reconversion".

Marc Bordier, coordonnateur général des soins Impossible de lire le son.

Présentés par pôle (mère-enfant, psychiatrie, urgences…), les métiers seront divers : infirmier et infirmier spécialisé (puériculture, bloc opératoire, anesthésiste…), manipulateur radio, technicien de laboratoire, kinésithérapeute, diététicien, sage-femme, aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de puériculture, ergothérapeute, pharmacien, etc.

Pratique. Forum des métiers du soin dans le hall nord de l'hôpital Monod, 29 avenue Mendès France à Montivilliers. Samedi 11 janvier, de 9h à 17h. Entrée libre. Parking gratuit pendant 1h30.