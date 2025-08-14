En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
Le Havre. Contrôlé par la BAC, il se promène avec de la drogue dans ses sous-vêtements

Sécurité. Jeudi 14 août, un homme de 26 ans a été interpellé au Havre. Il se promenait dans la rue avec des pièces détachées de scooter, des médicaments et de la drogue. Il faisait d'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Publié le 14/08/2025 à 15h30 - Par Gilles Anthoine
Un homme transportant des pièces détachées de scooter, des médicaments et du cannabis a été interpellé au Havre. Il faisait l'objet d'une OQTF. - Martin Patry

Jeudi 14 août vers 1h30, des policiers de la Brigane anticriminalité (BAC) étaient en patrouille dans les rues du Havre. A hauteur de la rue Berthelot, ils remarquent un homme qui marche à vive allure. Il transporte des pièces détachées de scooter, dont un phare avant, qu'il tente de dissimuler à la vue des forces de l'ordre.

L'homme a été placé en garde à vue

Lors du contrôle, l'individu semble agité. Il pose les pièces détachées sur le sol et met ses mains dans ses sous-vêtements pour dissimuler des objets. Sur lui, les policiers vont retrouver 80 euros en liquide, des médicaments (six sachets de Prégabaline, un sachet de Rivotril) et deux sachets de résine de cannabis. Il explique que ces médicaments et la drogue sont pour son usage personnel. Concernant les pièces de scooter, l'homme indique aux policiers qu'il les a trouvés dans la rue, près d'un conteneur.

Agé de 26 ans, l'individu a été placé en garde à vue. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF).

