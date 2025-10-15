Luc-sur-Mer. Une ancienne salle de réception mise aux enchères

Par le biais d'Agorastore, la Ville de Luc-sur-Mer met en vente aux enchères une ancienne salle de réception devenue "sans utilité pour des missions de service public", précise un communiqué d'Agorastore. Le but de cette vente, permettre à la commune de "rationaliser la gestion du patrimoine et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières au service des territoires".

Cette salle de réception mesure 162m² et est libre de toute occupation. Il est tout de même demandé au futur projet de créer deux places de stationnement. Les enchères se dérouleront du 4 au 6 novembre 2025 avec une mise à prix de 97 000€ TTC. Les acheteurs potentiels devront s'inscrire à la visite du 20 octobre prochain.