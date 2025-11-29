En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Manche. Accident d'un deux-roues : un homme de 50 ans dans un état grave transporté à l'hôpital

Sécurité. Vendredi 28 novembre, un accident s'est produit sur la RD38 à hauteur de Saint-Denis-le-Gast dans la Manche. Un homme âgé de 50 ans, dans un état grave, a été conduit à l'hôpital.

Publié le 29/11/2025 à 10h59 - Par Justine Carrère
Vendredi 28 novembre les pompiers de la Manche sont intervenus sur la RD38 à Saint-Denis-le-Gast pour un accident de la route. Un homme de 50 ans, dans un état grave, a été conduit à l'hôpital. - Illustration

Un grave accident s'est produit vendredi 28 novembre vers 21h sur la RD38 à hauteur de la commune de Saint-Denis-le-Gast près de La Croix dans la Manche.

Dix sapeurs-pompiers mobilisés

Selon les pompiers, un deux-roues a été impliqué dans cet accident. Un homme de 50 ans, dans un état grave, a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier d'Avranches. Dix pompiers se sont rendus sur place.

