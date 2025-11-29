Manche. Accident d'un deux-roues : un homme de 50 ans dans un état grave transporté à l'hôpital

Un grave accident s'est produit vendredi 28 novembre vers 21h sur la RD38 à hauteur de la commune de Saint-Denis-le-Gast près de La Croix dans la Manche.

Dix sapeurs-pompiers mobilisés

Selon les pompiers, un deux-roues a été impliqué dans cet accident. Un homme de 50 ans, dans un état grave, a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier d'Avranches. Dix pompiers se sont rendus sur place.