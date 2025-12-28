Manche. Grave accident sur l'autoroute : un homme évacué en urgence à l'hôpital

Un grave accident s'est produit sur l'autoroute 84, entre Guilberville et Pont-Farcy, au niveau de Torigny-les-Villes, dimanche 28 décembre.

16 pompiers mobilisés

Seize sapeurs-pompiers de Saint-Lô, Tessy et Torigny ont été mobilisés vers 6h17 du matin pour venir en aide à un homme de 24 ans. La victime était grièvement blessée. Le conducteur a été transporté médicalisé par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) à Saint-Lô.