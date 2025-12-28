Eure. Un train percute un animal : la circulation interrompue pendant plusieurs heures

Il était difficile de circuler en train, samedi 28 décembre. Vers 20h50, la SNCF indique sur les réseaux sociaux que le train 3323 a heurté un animal sur la ligne Mantes-la-Jolie - Cherbourg, au niveau de Conches et de Serquigny dans l'Eure. Le trafic ferroviaire était temporairement interrompu dans les deux sens, le temps que le conducteur effectue les constatations sur sa rame. Les trains 3322, 3352 et 3357 ont été interrompus entre Bernay, Lisieux et Evreux.

Une interruption de plus de 2h

Des agents spécialisés et des sapeurs-pompiers ont été déployés pour évaluer les dégâts et extraire l'animal des rails. Dans l'attente, des plateaux-repas ont été distribués aux voyageurs bloqués. A 23h17, le trafic a pu reprendre progressivement dans les deux sens. Le train 3323 s'est arrêté en gare de Serquigny. Cet incident rappelle une autre collision avec un animal, lundi 22 décembre dans le secteur de Bayeux. La circulation avait été perturbée jusqu'au lendemain matin, mardi 23 décembre.