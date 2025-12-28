En ce moment Mr rock & roll Amy Mc Donald
Environnement. Pollution de l'air : d'où viennent ces odeurs suspectes ressenties en Normandie ?

Santé. L'air est de très mauvaise qualité, dimanche 28 décembre en Normandie. En cause : le froid, les conditions météo et potentiellement un rejet industriel en Seine-Maritime.

Publié le 28/12/2025 à 10h22 - Par Julien Rojo
La qualité de l'air est particulièrement dégradée, ce dimanche 28 décembre. - Pexels Pixabay

La qualité de l'air est très mauvaise en Normandie, ce dimanche 28 décembre. Le site Atmo Normandie, qui dispose d'un réseau de stations automatiques dans la région, indique que "l'indice de qualité de l'air devrait être moyen à dégradé, voire mauvais très localement en raison de la présence de particules fines PM2.5". Le centre du Calvados autour de Caen, la moitié sud-est de l'Eure et la partie est de l'Orne sont particulièrement concernés.

D'où vient cette pollution de l'air ?

Atmo cite plusieurs origines à ce phénomène. Suspect n°1 : le froid. Les basses températures incitent à monter le chauffage et donc à augmenter les rejets de particules fines. "Le maintien de conditions météorologiques anticycloniques" est aussi favorable à leur accumulation.

Les préfectures de Seine-Maritime et du Calvados apportent une autre explication à cette pollution. Des odeurs suspectes ont été signalées dans le Calvados, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre. Les services de l'Etat ont immédiatement enquêté pour en identifier l'origine. Samedi après-midi, la direction régionale de l'environnement (DREAL) a été informée par l'exploitant d'un incident dans une unité de distillation de la raffinerie de North Atlantic à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime). "Cet événement a conduit à une mise transitoire à l'évent de gaz au cours de la nuit", indiquent les autorités. En clair, du gaz s'est échappé d'une tour de distillation de 30 mètres de haut. Les quantités de gaz et les horaires précis de cette opération sont encore inconnus. "A ce stade, aucun élément ne permet de conclure à un danger pour la population", rassurent les préfectures.

L'enquête se poursuit. La qualité de l'air devrait continuer à se dégrader sur une zone plus étendue, lundi 29 décembre.

