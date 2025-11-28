Raffinerie de Port-Jérôme . Esso SAF devient North Atlantic Energies : l'acquisition par les Canadiens finalisée

Cette annonce était attendue pour la fin de l'année, et concerne directement la plateforme de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine. Le groupe canadien North Atlantic confirme, vendredi 28 novembre, avoir racheté l'intégralité des actions du pétrolier américain ExxonMobil dans la société Esso S.A.F, rebaptisée au passage North Atlantic Energies. Un rachat au prix de 26,19€ par action, soit une enveloppe totale de près de 280 millions d'euros, selon les calculs de l'Agence France Presse.

Gravenchon, "plateforme industrielle de rang mondial"

Le groupe canadien, via sa filiale française, acquiert également 100% de la société ExxonMobil Chemical France. "Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour North Atlantic Energies et témoigne de notre profonde confiance à long terme dans le site de Gravenchon et ses équipes" affirme dans un communiqué Simon Fenner, président de North Atlantic France, qui entend "renforcer la position de Gravenchon en tant que plateforme industrielle de rang mondial dans les années à venir".

Réduire les émissions carbone

De son côté, Charles Amyot, PDG de North Atlantic Energies, se réjouit d'ouvrir "une nouvelle page" de l'histoire de l'industriel, se disant concentré sur "la maîtrise de nos opérations, l'expertise de nos savoir-faire et l'innovation vers des solutions de moins en moins carbonées".

Une offre publique d'achat simplifiée sera déposée prochainement sur les actions de North Atlantic Energies restantes, à un prix de 28,93€ par action, conformément à la réglementation boursière française.