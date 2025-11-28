En ce moment The Dead dance (PI) Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Raffinerie de Port-Jérôme . Esso SAF devient North Atlantic Energies : l'acquisition par les Canadiens finalisée

Economie. C'est historique : le groupe canadien North Atlantic a finalisé, vendredi 28 novembre, le rachat d'actions de Esso S.A.F et d'ExxonMobil Chemical France. Il réaffirme "son engagement à long terme en faveur du site de Gravenchon", la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine.

Publié le 28/11/2025 à 17h02 - Par Célia Caradec
Raffinerie de Port-Jérôme . Esso SAF devient North Atlantic Energies : l'acquisition par les Canadiens finalisée
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la plateforme de Gravenchon. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cette annonce était attendue pour la fin de l'année, et concerne directement la plateforme de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine. Le groupe canadien North Atlantic confirme, vendredi 28 novembre, avoir racheté l'intégralité des actions du pétrolier américain ExxonMobil dans la société Esso S.A.F, rebaptisée au passage North Atlantic Energies. Un rachat au prix de 26,19€ par action, soit une enveloppe totale de près de 280 millions d'euros, selon les calculs de l'Agence France Presse.

Gravenchon, "plateforme industrielle de rang mondial"

Le groupe canadien, via sa filiale française, acquiert également 100% de la société ExxonMobil Chemical France. "Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour North Atlantic Energies et témoigne de notre profonde confiance à long terme dans le site de Gravenchon et ses équipes" affirme dans un communiqué Simon Fenner, président de North Atlantic France, qui entend "renforcer la position de Gravenchon en tant que plateforme industrielle de rang mondial dans les années à venir".

Réduire les émissions carbone

De son côté, Charles Amyot, PDG de North Atlantic Energies, se réjouit d'ouvrir "une nouvelle page" de l'histoire de l'industriel, se disant concentré sur "la maîtrise de nos opérations, l'expertise de nos savoir-faire et l'innovation vers des solutions de moins en moins carbonées".

Une offre publique d'achat simplifiée sera déposée prochainement sur les actions de North Atlantic Energies restantes, à un prix de 28,93€ par action, conformément à la réglementation boursière française.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Raffinerie de Port-Jérôme . Esso SAF devient North Atlantic Energies : l'acquisition par les Canadiens finalisée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple