Rouen. Noël : Après le Nordmann et l'épicéa, place au sapin reconstitué

Economie. C'est bientôt le moment d'acheter son sapin de Noël et de le décorer mais encore faut-il avoir de la place chez soi. A Rouen, la fleuriste Linda Dumontier crée des sapins reconstitués qu'elle personnalise selon les envies de ses clients.

Publié le 28/11/2025 à 17h13 - Par Justine Carrère
Rouen. Noël : Après le Nordmann et l'épicéa, place au sapin reconstitué
Linda Dumontier, fleuriste à Rouen, travaille avec Lou Guillet. Pour Noël, elles reconstituent des sapins. - Justine Carrère

Et si vous optiez pour un petit sapin de Noël reconstitué cette année ? Une variante qui "dure dans le temps, certains le conservent même d'une année sur l'autre", confie Linda Dumontier, fleuriste à Rouen. Depuis 2010, lorsqu'elle s'est mise à son compte, la professionnelle ne propose que des petits sapins reconstitués. Sa boutique Linda se situe au 138 rue Martainville à Rouen.

Des petits sapins reconstitués

Les sapins reconstitués offrent une alternative aux modèles plus imposants comme le Nordmann ou l'épicéa. Ils conviennent particulièrement à ceux "qui n'ont pas beaucoup d'espace dans des petits appartements", assure Linda Dumontier. Pour créer ses sapins, la fleuriste utilise une espèce spécifique, le Nobilis, qu'elle achète "en fagots de 5kg", précise-t-elle. "On part d'une rondelle de bois avec un tronc et on reconstitue le sapin en partant de la base en revenant jusqu'aux pointes en hauteur", explique-t-elle. On peut le mettre sur une table ou une cheminée sauf si vous optez pour la version la plus haute à 1m60.

Des décorations personnalisables

Comme Linda Dumontier fabrique elle-même ses petits sapins, elle peut les personnaliser en fonction des goûts de ses clients. Selon elle, "le sur-mesure plaît de plus en plus parce que tous les ans, on a envie de changer de couleurs". Depuis deux ans, elle propose aussi des versions plus naturelles, avec des pommes de pin par exemple. Elle vend également des sapins déjà décorés, un service apprécié de ses clients, qui n'ont plus qu'à les installer comme éléments de décoration.

Et vous quel type de sapin choisirez-vous cette année ?

