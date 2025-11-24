En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
Insolite. En Normandie, certaines huîtres pourraient contenir des lingots d'or…

Insolite. A l'approche des fêtes, l'Huître de Normandie IGP lance une opération inédite : "L'Huître d'Or". Un jeu qui met en lumière la filière ostréicole et offre aux consommateurs la possibilité de remporter des lingotins d'or, des repas gastronomiques ou des bourriches d'huîtres. 

Publié le 24/11/2025 à 18h10 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. En Normandie, certaines huîtres pourraient contenir des lingots d'or…
Des huîtres qui valent de l'or : la Normandie réinvente sa tradition. - unsplash

Depuis son obtention de l'Indication Géographique Protégée en 2023, l'Huître de Normandie ne cesse d'affirmer son identité. Cette année, la filière innove avec "L'Huître d'Or", un jeu organisé du 24 novembre au 7 décembre 2025.


Pour chaque achat d'au moins deux douzaines d'huîtres IGP, les consommateurs reçoivent un ticket à gratter leur donnant une chance de décrocher de véritables lingotins d'or, mais aussi des repas gastronomiques ou des bourriches. Une manière ludique de rappeler que l'or, ici, ne se trouve pas dans les coffres, mais dans les parcs ostréicoles.

Un littoral où l'huître raconte le territoire

De Chausey à Veules-les-Roses, les huîtres normandes grandissent au rythme des marées. Chaque zone donne au coquillage une signature gustative : nuances douces et noisetées pour certaines, accents plus iodés et dynamiques pour d'autres.


Derrière ces profils aromatiques se cache un savoir-faire essentiel : le trompage, qui consiste à exposer régulièrement les huîtres à l'air libre. Cette respiration naturelle renforce leur chair, leur tenue et leur goût. Une méthode ancestrale qui incarne parfaitement l'esprit de la conchyliculture normande.

Une filière fière de son identité et de sa proximité

Avec "L'Huître d'Or", le Comité Régional de la Conchyliculture de Normandie Hauts-de-France souhaite valoriser un métier exigeant et mettre en avant la diversité des producteurs.
Au-delà de la coquille, c'est toute une culture maritime qui s'exprime : un littoral vivant, un lien fort entre les professionnels et la mer, et un produit qui dépasse largement son image de mets de fête.

Infos pratiques - L'Huître d'Or 2025

Dates : du 24 novembre au 7 décembre 2025

A gagner : lingotins d'or, repas gastronomiques, bourriches d'huîtres

Règlement complet : disponible sur huitres-normandie.com/reglement-huitre-dor

