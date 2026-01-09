En ce moment Comme d'hab Joyce JONATHAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. "J'avais peur pour ma toiture" : ces habitants ont subi les pires rafales de la tempête Goretti

Environnement. Les habitants du Val-de-Saire, au nord de la Manche, ont connu les plus importantes rafales de la tempête Goretti, dans la nuit du 8 au 9 janvier.

Publié le 09/01/2026 à 17h22 - Par Julien Rojo
Manche. "J'avais peur pour ma toiture" : ces habitants ont subi les pires rafales de la tempête Goretti
Les rafales étaient très violentes à Gatteville-le-Phare. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un chiffre ressort de la tempête Goretti. C'est le pic des rafales à 216km/h enregistrées dans le Val-de-Saire, entre Cherbourg et Saint-Vaast-La-Hougue. C'est le secteur de Gatteville-le-Phare et de Barfleur qui a détenu pendant une bonne partie de la nuit du 8 janvier le record de vitesse à 213km/h. Sur place, les dégâts se font rares, hormis quelques arbres tombés ou un trampoline renversé.

Une caravane, utilisée par des ouvriers agricoles, a été renversée près de l'aéroport par le vent.Une caravane, utilisée par des ouvriers agricoles, a été renversée près de l'aéroport par le vent. - Julien Rojo

Samuel Vaquez tient la boulangerie Maison Victoire à Gatteville. Il est resté toute la nuit dans son établissement à préparer des baguettes, malgré les coupures d'électricité et d'eau. "Les murs ont tremblé un peu, mais les dégâts ne sont pas énormes face à la force du vent", détaille cet artisan.

Samuel Vaquez a veillé toute la nuit dans sa boulangerie à Gatteville-le-Phare.Samuel Vaquez a veillé toute la nuit dans sa boulangerie à Gatteville-le-Phare. - Julien Rojo

"Ma serre s'est envolée"

Plusieurs curieux ont aussi bravé les vents qui secouaient encore la côte pour se rendre au phare de Gatteville. L'édifice reste immobile et solide, même après avoir été au cœur des rafales. "On vient se promener et constater les dégâts", révèle un cycliste. Stéphane se balade avec son chien pour se changer les idées après une nuit agitée. "J'ai eu beaucoup de mal à dormir, ma serre s'est envolée. La maison que j'aménage n'avait plus d'électricité, impossible de prendre un livre dans le noir avec une lampe frontale en fin de course", liste ce promeneur.

Quelques curieux se sont rendus au phare de Gatteville.Quelques curieux se sont rendus au phare de Gatteville. - Julien Rojo

Certaines routes secondaires du Val-de-Saire étaient coupées par des arbres.Certaines routes secondaires du Val-de-Saire étaient coupées par des arbres. - Julien Rojo

La nuit a aussi été très longue à Barfleur. Les membres du club de l'Amitié se retrouvent pour partager une après-midi belote et galette. Denise, ancienne agricultrice de 93 ans, s'est couchée… à 6 heures du matin, après que le pic de la tempête est passé. "J'avais peur pour ma toiture, finalement je n'ai que des géraniums renversés", plaisante cette retraitée. La violence de Goretti lui rappelle les tempêtes de 1987. La galette circule entre les amis. "Cela change les idées, avec l'enfer que l'on a eu cette nuit", sourit une autre retraitée, Annie.

Denise, Annie et Jeanine se retrouvent au club de l'Amitié après une nuit venteuse à Barfleur.Denise, Annie et Jeanine se retrouvent au club de l'Amitié après une nuit venteuse à Barfleur. - Julien Rojo

Galerie photos
Une caravane, utilisée par des ouvriers agricoles, a été renversée près de l'aéroport par le vent. - Julien Rojo Samuel Vaquez a veillé toute la nuit dans sa boulangerie à Gatteville-le-Phare. - Julien Rojo Quelques curieux se sont rendus au phare de Gatteville. - Julien Rojo Certaines routes secondaires du Val-de-Saire étaient coupées par des arbres. - Julien Rojo Denise, Annie et Jeanine se retrouvent au club de l'Amitié après une nuit venteuse à Barfleur. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. "J'avais peur pour ma toiture" : ces habitants ont subi les pires rafales de la tempête Goretti
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple