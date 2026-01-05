Alerte météo. Encore de la neige en Normandie ? Pourquoi la région reste en vigilance orange et ce qui vous attend ce mardi 6 janvier

Alors que 10cm de neige étaient initialement attendus, certaines communes normandes ont relevé près de 20cm ce lundi 5 janvier 2026. Un épisode neigeux plus intense que prévu, qui a bouleversé les habitudes, figé les déplacements et paralysé de nombreux axes. Et la situation reste très délicate cette nuit et demain matin, avec un risque majeur de verglas sur l'ensemble de la région.

Verglas généralisé cette nuit : pourquoi la situation est critique

Les conditions sont réunies pour un épisode de verglas majeur sur l'ensemble de la Normandie. Après les chutes de neige de la journée, les sols restent très humides, parfois encore recouverts d'une épaisse couche blanche.

Le ciel va progressivement se dégager cette nuit, favorisant un refroidissement brutal par rayonnement nocturne. Résultat : la neige fondue va regeler rapidement, rendant routes et trottoirs extrêmement glissants, notamment sur les axes secondaires.

Va-t-il encore neiger en Normandie ?

C'est une question que beaucoup se posent : non, aucun nouvel épisode neigeux significatif n'est attendu dans les prochaines heures.

Le danger ne vient donc pas de nouvelles chutes, mais bien du regel massif de la neige tombée aujourd'hui, combiné à des températures durablement négatives jusqu'à mardi midi.

Des températures très basses attendues cette nuit

Le thermomètre va plonger sur toute la région, avec des valeurs parfois bien plus basses que ce que laissera penser l'affichage officiel.

Dans l'intérieur des terres : jusqu'à -7 à -9°C, voire -10°C ressentis localement dans les vallées enneigées

Sur le littoral : des valeurs plus modérées, mais souvent proches de 0 à -3°C, suffisantes pour maintenir du verglas

a noter : le ressenti pourra être nettement plus froid, avec parfois 4 à 5°C d'écart entre la température affichée et la sensation réelle.

Températures prévues cette nuit, département par département

Voici les minimales attendues selon les dernières prévisions :

Eure : jusqu'à -5°C

: jusqu'à Orne : autour de -4°C

: autour de Calvados : -3°C dans les terres , jusqu'à 0°C sur la côte

: , jusqu'à Manche : -3°C dans l'intérieur , jusqu'à + 2°C à Cherbourg

: , jusqu'à Seine-Maritime : -5°C vers Neufchâtel-en-Bray, jusqu'à + 2°C à Fécamp

Des écarts marqués entre le littoral et l'intérieur, mais un risque de verglas présent partout, y compris près des côtes.

Et demain matin : une amélioration très lente

Mardi matin, le froid restera bien installé :

-4°C à Lisieux

-2°C à Rouen

-3°C à Neufchâtel-en-Bray

-1°C à Vire

-2°C à Clécy

-2°C autour de Saint-Lô

0°C dans le reste de la Manche

Même en cas de légère remontée du mercure en fin de matinée, le dégel sera lent, prolongeant le danger sur les chaussées.

Routes et trottoirs : une vraie patinoire jusqu'au moins mardi midi

Météo France a placé les départements bas-normands en vigilance orange pour le verglas. Les chaussées non traitées, trottoirs et parkings seront très glissants jusqu'à la mi-journée mardi.

Les autorités recommandent de reporter tout déplacement non indispensable, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons.