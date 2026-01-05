En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. Encore de la neige en Normandie ? Pourquoi la région reste en vigilance orange et ce qui vous attend ce mardi 6 janvier

Société. La Normandie entre dans une phase météo particulièrement délicate à partir de ce lundi soir 5 janvier 2026. Avec des températures en forte baisse et des sols encore enneigés ou humides, le risque de verglas sera important et généralisé jusqu'à mardi en fin de matinée. Quelles températures attendre ? Va-t-il encore neiger ? A quoi s'attendre département par département.

Publié le 05/01/2026 à 17h59, mis à jour le 05/01/2026 à 18h15 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Encore de la neige en Normandie ? Pourquoi la région reste en vigilance orange et ce qui vous attend ce mardi 6 janvier
Routes piégeuses, froid mordant : pourquoi la vigilance orange persiste en Normandie cette nuit. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que 10cm de neige étaient initialement attendus, certaines communes normandes ont relevé près de 20cm ce lundi 5 janvier 2026. Un épisode neigeux plus intense que prévu, qui a bouleversé les habitudes, figé les déplacements et paralysé de nombreux axes. Et la situation reste très délicate cette nuit et demain matin, avec un risque majeur de verglas sur l'ensemble de la région.

Verglas généralisé cette nuit : pourquoi la situation est critique

Les conditions sont réunies pour un épisode de verglas majeur sur l'ensemble de la Normandie. Après les chutes de neige de la journée, les sols restent très humides, parfois encore recouverts d'une épaisse couche blanche.
Le ciel va progressivement se dégager cette nuit, favorisant un refroidissement brutal par rayonnement nocturne. Résultat : la neige fondue va regeler rapidement, rendant routes et trottoirs extrêmement glissants, notamment sur les axes secondaires.

Va-t-il encore neiger en Normandie ?

C'est une question que beaucoup se posent : non, aucun nouvel épisode neigeux significatif n'est attendu dans les prochaines heures.
Le danger ne vient donc pas de nouvelles chutes, mais bien du regel massif de la neige tombée aujourd'hui, combiné à des températures durablement négatives jusqu'à mardi midi.

Des températures très basses attendues cette nuit

Le thermomètre va plonger sur toute la région, avec des valeurs parfois bien plus basses que ce que laissera penser l'affichage officiel.

Dans l'intérieur des terres : jusqu'à -7 à -9°C, voire -10°C ressentis localement dans les vallées enneigées

Sur le littoral : des valeurs plus modérées, mais souvent proches de 0 à -3°C, suffisantes pour maintenir du verglas

a noter : le ressenti pourra être nettement plus froid, avec parfois 4 à 5°C d'écart entre la température affichée et la sensation réelle.

Températures prévues cette nuit, département par département

Voici les minimales attendues selon les dernières prévisions :

  • Eure : jusqu'à -5°C
  • Orne : autour de -4°C
  • Calvados : -3°C dans les terres, jusqu'à 0°C sur la côte
  • Manche : -3°C dans l'intérieur, jusqu'à + 2°C à Cherbourg
  • Seine-Maritime : -5°C vers Neufchâtel-en-Bray, jusqu'à + 2°C à Fécamp

Des écarts marqués entre le littoral et l'intérieur, mais un risque de verglas présent partout, y compris près des côtes.

Et demain matin : une amélioration très lente

Mardi matin, le froid restera bien installé :

-4°C à Lisieux

-2°C à Rouen

-3°C à Neufchâtel-en-Bray

-1°C à Vire

-2°C à Clécy

-2°C autour de Saint-Lô

0°C dans le reste de la Manche

Même en cas de légère remontée du mercure en fin de matinée, le dégel sera lent, prolongeant le danger sur les chaussées.

Routes et trottoirs : une vraie patinoire jusqu'au moins mardi midi

Météo France a placé les départements bas-normands en vigilance orange pour le verglas. Les chaussées non traitées, trottoirs et parkings seront très glissants jusqu'à la mi-journée mardi.
Les autorités recommandent de reporter tout déplacement non indispensable, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler Urrugne (64122) 8 000€ Découvrir
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte météo. Encore de la neige en Normandie ? Pourquoi la région reste en vigilance orange et ce qui vous attend ce mardi 6 janvier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple