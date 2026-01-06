En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Normandie. Selon un célèbre magazine américain, une ville normande est la seule française dans le top 10 culturel européen 2026

Société. Culture, patrimoine et créativité : une ville normande vient d'être distinguée par Forbes parmi les destinations culturelles les plus attractives d'Europe pour 2026. Seule ville française du classement, elle séduit autant les experts que les voyageurs internationaux.

Publié le 06/01/2026 à 17h45, mis à jour le 06/01/2026 à 18h01 - Par Mathilde Rabaud
Selon Forbes, une reconnaissance culturelle européenne majeure pour une ville normande. - Unsplash

Chaque année, European Best Destinations, en partenariat avec Forbes, publie son classement des villes européennes les plus culturelles à visiter. Pour l'édition 2026, une ville de Normandie s'impose dans le top 10, aux côtés de destinations prestigieuses comme Florence, Vienne ou Oxford.

Une distinction d'autant plus remarquable qu'il s'agit de la seule ville française à figurer dans ce palmarès très suivi à l'échelle internationale.

Un classement fondé sur l'expertise et l'avis des voyageurs

Le classement repose sur une méthodologie exigeante. Après une présélection de 40 villes européennes, les experts ont évalué plusieurs critères mesurables :

  • densité et diversité des musées,
  • richesse des institutions culturelles,
  • programmation artistique tout au long de l'année,
  • importance historique et rayonnement culturel international.

Dans un second temps, 22 093 voyageurs issus de 131 pays ont donné leur avis, en notant leur envie de visiter ces villes en 2026, l'authenticité de l'atmosphère culturelle et l'expérience globale proposée.

Chaque destination obtient ainsi une note finale sur 20, équilibrant jugement d'experts et perception du public.

Rouen, une destination culturelle entre héritage et création contemporaine

Classée 8e au niveau européen, Rouen s'illustre par son équilibre entre passé prestigieux et dynamisme créatif. Ancien port majeur de l'Europe médiévale, la capitale normande conserve une identité forte, immédiatement reconnaissable.

La cathédrale Notre-Dame de Rouen, chef-d'œuvre gothique immortalisé par Claude Monet, domine toujours la ville. Mais Rouen ne se résume pas à son patrimoine : galeries d'art installées dans des maisons à pans de bois, boutiques contemporaines, lieux culturels hybrides… la ville cultive une scène artistique vivante, ancrée dans ses rues historiques.

Une expérience culturelle complète, du patrimoine à la gastronomie normande

Les visiteurs peuvent suivre les traces de Jeanne d'Arc sur la place du Vieux-Marché, flâner dans les ruelles du centre ancien ou découvrir une gastronomie normande réputée : canard à la rouennaise, fromages emblématiques comme le camembert, desserts à base de pomme et cidre local.

Forbes souligne également la qualité de l'accueil et de l'hébergement, avec des établissements situés en plein cœur historique, mêlant confort moderne et références culturelles ou littéraires.

Un rayonnement international confirmé pour la Normandie en 2026

Cette distinction renforce l'image de la Normandie comme destination culturelle européenne majeure, capable de rivaliser avec les grandes capitales historiques du continent. Pour Rouen, cette place dans le classement 2026 confirme une attractivité croissante auprès d'un public international en quête d'authenticité, de culture et d'expériences urbaines à taille humaine.

le classement complet des villes culturelles européennes 2026 (Forbes)

Nicosie (Chypre)

Florence (Italie)

Vienne (Autriche)

Louvain (Belgique)

Šibenik (Croatie)

Vérone (Italie)

Tomar (Portugal)

Rouen (France)

Oxford (Royaume-Uni)

Graz (Autriche)

A lire aussi

