Patrimoine. Quel est le meilleur camembert de Normandie ? Un producteur a raflé toutes les médailles

Patrimoine. Dimanche 21 septembre 2025, le verdict est tombé : un camembert de Normandie AOP fermier a décroché deux distinctions majeures lors des concours les plus prestigieux du secteur. Découvrez quel fromage normand s'est imposé comme la référence incontournable cette année.

Publié le 25/09/2025 à 17h45, mis à jour le 25/09/2025 à 17h49 - Par Mathilde Rabaud
Concours du véritable camembert de Normandie : découvrez le grand gagnant 2025. - Fromagerie de Beaumoncel

La Fromagerie de Beaumoncel, située au cœur du village de Camembert dans l'Orne, vient de signer un exploit rare : son camembert fermier AOP a décroché deux médailles d'or coup sur coup. Le jury du Concours du camembert de Normandie fermier a d'abord attribué la récompense suprême à ce fromage moulé à la louche et affiné selon la tradition. Quelques jours plus tard, la distinction a été confirmée au 7ᵉ Grand concours du véritable camembert de Normandie, où il a obtenu non seulement la médaille d'or, mais aussi le prestigieux Trophée Marie Harel d'Or.

La Confrérie du véritable camembert de Normandie en garante de l'authenticité

Organisé par la Confrérie du véritable camembert de Normandie, ce concours vise à défendre l'authenticité d'un produit menacé par les imitations industrielles. Les jurys, composés de fromagers, affineurs et professionnels du terroir, veillent à ce que le cahier des charges de l'Appellation d'origine protégée (AOP) soit scrupuleusement respecté : lait cru, moulage manuel en cinq passages et affinage patient. Une garantie de qualité et d'histoire, dans le sillage de Marie Harel, la créatrice légendaire du camembert au XVIIIe siècle.

Un savoir-faire fermier qui résiste à l'industrie

Pour la Fromagerie de Beaumoncel, cette double récompense vient saluer une philosophie artisanale : produire et transformer le lait directement à la ferme, sans concession aux méthodes industrielles. Dans un marché dominé par la grande distribution, ce choix de rester fidèle aux gestes ancestraux normands prend encore plus de valeur.

Un gage d'excellence pour les amateurs de fromage

Ces médailles renforcent la notoriété de la fromagerie et confirment son rôle d'ambassadrice du patrimoine culinaire normand. Pour les consommateurs, elles sont la promesse d'un camembert AOP fermier authentique, au goût et à la texture qui perpétuent la tradition du terroir. Une reconnaissance qui place la Fromagerie de Beaumoncel parmi les acteurs incontournables du camembert en Normandie.

 

