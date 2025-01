Insolite. Manger du camembert rendrait plus intelligent ? Merci la science (et la Normandie) !

Insolite. Vous adorez le camembert ? Bonne nouvelle : en plus d'être un délice bien de chez nous, il pourrait booster votre mémoire. Une étude scientifique japonaise révèle que ce fromage iconique a des super-pouvoirs sur le cerveau. On vous explique tout, et promis, ce n'est pas une blague.