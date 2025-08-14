Sécurité. Ils tractent les bateaux, sauvent les nageurs et font fondre les cœurs : rencontre avec les Terre-Neuve sauveteurs en mer

Sur la côte du Cotentin, dans le temps, on pouvait apercevoir un immense chien, poilu comme un ours. L'animal, qui semblait surveiller la plage, était parfois attaché à un piquet. Non pas pour éviter qu'il s'éloigne, mais bien pour empêcher qu'il ne ramène au rivage chaque baigneur. Que celui-ci soit en difficulté… Ou non !

Ce chien, c'était un Terre-Neuve, et cette anecdote nous a été racontée par un bénévole d'AquaDog Normandie, un club de passionnés qui forment ces géants doux au sauvetage en mer.

25 ans de passion, de sauvetages et d'exploits. - Aquadog Normandie

AquaDog Normandie, 25 ans de passion pour le sauvetage canin

Créée en 2000 par des amoureux de la mer et des chiens (dont certains pompiers cynophiles et membres de la SNSM) l'association AquaDog Normandie a un double objectif : promouvoir le sauvetage canin et sensibiliser le public aux dangers de la mer.

"L'ADN du club, c'est l'amour de nos chiens et de ce qu'ils représentent au quotidien. Et cet amour, ils nous le rendent au centuple", confie un membre.

Le club multiplie les démonstrations publiques, publie un calendrier mêlant superbes photos et conseils de sécurité en mer, et partage des vidéos immersives suivies par des passionnés bien au-delà de la Normandie.

Le Terre-Neuve, un sauveteur né

Race emblématique du club, le Terre-Neuve semble avoir été créé pour affronter les vagues. Ses pattes palmées, sa queue gouvernail, son double pelage imperméable et sa force impressionnante en font un nageur hors pair. Mais les bénévoles insistent sur autre chose : son tempérament.

"C'est un grand nounours, loyal, courageux, toujours paisible et incroyablement proche de son maître.", souligne un bénévole.

Des animaux à l'instinct marin exceptionnel

Les chiens de sauvetage en mer sont aussi incroyablement intelligents. Quand une victime coule, ils plongent la tête sous l'eau pour la localiser précisément. De plus, au retour, ils ne prennent pas toujours le chemin le plus court : en observant vent, courant et vagues, ils choisissent une trajectoire qui leur permet d'économiser leur énergie et de rester efficaces plus longtemps. Un vrai sens marin au service du sauvetage.

Ils scrutent l'horizon, plongent la tête sous l'eau et sauvent des vies. - Aquadog Normandie

Des entraînements exigeants

Mais chez AquaDog Normandie, tous les chiens motivés sont les bienvenus. Cependant devenir un sauveteur opérationnel prend du temps.

"Nous nous entraînons deux heures le dimanche. Il faut trois à quatre ans pour qu'un chien maîtrise complètement le sauvetage en mer", explique un membre.

Le respect de la croissance est primordial. Un Terre-Neuve pèse entre 600 et 800 grammes à la naissance, pour atteindre parfois 80kg adulte. Avant 18 mois, les articulations sont encore fragiles : pas question de les faire travailler, même si la nage reste encouragée.

Des scènes drôles et des instants bouleversants

Les démonstrations en Normandie réservent toujours leur lot de surprises, et les bénévoles peuvent en témoigner. "Mon Terre-Neuve marron, Hayden, pesait 85kg. Lors d'un entraînement, il a accueilli la victime par une énorme léchouille avant de la ramener", raconte un maître, amusé. Et vu le gabarit de l'animal, on peut supposer que ça surprend !

On imagine assez bien la taille de la "léchouille" ! - Aquadog Normandie

Mais certains moments restent gravés pour leur intensité émotionnelle.

"Le regard d'un chien qui vient de sauver quelqu'un… c'est apaisant, rassurant. On sent qu'il comprend ce qu'il vient de faire", confie un autre membre.

Un rêve : la reconnaissance officielle

En France, le sauvetage canin n'est pas encore reconnu, contrairement à l'Espagne ou l'Italie. AquaDog Normandie espère un jour voir ce statut évoluer. En attendant, l'association continue de mêler engagement et passion, offrant au public l'occasion de découvrir ces impressionnants binômes maîtres-chiens qui veillent sur nos côtes.

Alors si vous voulez les rejoindre pour former votre ami à quatre pattes au sauvetage ou simplement observer une impressionnante démonstration : c'est par ici !