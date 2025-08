Santé. Un été meurtrier en Normandie : les noyades mortelles ont doublé entre juin et juillet par rapport à 2024

La Normandie enregistre une hausse préoccupante des noyades entre le 1er juin et le 23 juillet 2025, selon le dernier bulletin de Santé publique France. Avec 22 noyades recensées, contre 14 l'an dernier à la même période, la tendance est clairement à la hausse. Pire : le nombre de décès a doublé, passant de 5 à 10 morts.

Dans la zone nord-ouest du pays (incluant la Normandie), la majorité des noyades suivies de décès ont lieu en mer (61%). Viennent ensuite les cours et plans d'eau (24%), puis les piscines (15%). Ces données confirment la dangerosité du milieu naturel, souvent moins surveillé et plus difficile à maîtriser qu'une baignade encadrée.

Une tendance nationale inquiétante, amplifiée par les fortes chaleurs

A l'échelle nationale, 702 noyades ont été recensées sur la même période, dont 193 suivies de décès. Ces chiffres représentent une hausse de 50% par rapport à 2024. La cause principale ? Les fortes chaleurs, notamment pendant la période de vigilance canicule du 19 juin au 6 juillet, qui ont incité les Français à se rafraîchir dans l'eau, souvent dans des zones non surveillées.

Chez les adolescents de 13 à 17 ans, la proportion de noyades mortelles explose : 30% des cas ont été fatals en 2025 contre 13% en 2024. Un chiffre particulièrement préoccupant pour les autorités sanitaires.

Enfants et ados : premières victimes en rivières et plans d'eau

Les jeunes sont particulièrement touchés cette année : 27 enfants et adolescents sont décédés par noyade, contre 15 en 2024. Plus de la moitié de ces accidents mortels ont eu lieu dans des cours d'eau, zones souvent non aménagées et sans surveillance.

Santé publique France insiste : la prévention doit être renforcée, notamment sur les comportements à risque lors de fortes chaleurs. Et ce, dès le plus jeune âge.

Recommandations pour se baigner sans danger

Les autorités rappellent les gestes essentiels à adopter, pour tous les âges :

Privilégier les zones surveillées, notamment à la mer ou en rivière

Ne jamais se baigner seul, et prévenir un proche

Eviter l'alcool avant la baignade, même à faible dose

Entrer progressivement dans l'eau pour éviter le choc thermique

Apprendre à nager tôt, dès le plus jeune âge (bébé nageur, aisance aquatique, etc.)

Pour les enfants, la vigilance active d'un adulte dédié est indispensable : il ne suffit pas de "jeter un œil", il faut une attention constante.

Une surveillance renforcée pour un été plus sûr

Grâce au réseau OSCOUR® (urgences) et au Système national de surveillance des activités nautiques (Snosan), Santé publique France suit de près l'évolution de la situation tout au long de l'été, jusqu'au 30 septembre. Objectif : adapter les messages de prévention au fil des semaines.